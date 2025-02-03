El alcalde, la concejala de Comercio y los representantes de la federación comarcal de empresarios han hecho entrega de los premios dentro de esta iniciativa para fomentar las ventas y el consumo en los pequeños y medianos establecimientos de Alhaurín de la Torre

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha hecho entrega de los premios entregados en el marco de la campaña de animación al comercio organizada durante las pasadas Navidades por Fedelhorce, la federación empresarial del Valle del Guadalhorce, con la colaboración de Área de Comercio.

La propia edil de Comercio, María del Mar Martínez, y el vicepresidente de Fedelhorce, Antonio Vázquez Olmedo, también han estado presentes en el acto y han felicitado a Lucía Herrera Díaz como ganadora del sorteo por su compra realizada en el establecimiento Federópticos Alhaurín. El regalo consiste en un viaje a Disneyland París.

Además, se ha hecho entrega del primer y segundo premio, en ambos casos cheques-regalo por valor de 50 euros y que han sido para Mónica Montenegro Vargas y María José Aragón Espejo, ambas clientas de Veronika Peluquerías.

La iniciativa tenía por objetivo fortalecer el comercio local y generar un impacto positivo entre los clientes incentivando el consumo local y fueron más de medio centenar los negocios que se sumaron a la misma. Próximamente se darán a conocer nuevas campañas de regalos y animación que se han organizado con motivo del Día de San Valentín y, también, del Día del Padre y el Día de la Madre.