(PSOE) Los socialistas exigen al PP que rectifique sus políticas “que sólo benefician a unos pocos”

El portavoz del PSOE en Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha criticado que el municipio se encuentre entre los grandes municipios de España con menor inversión social. Según un estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Alhaurín de la Torre es uno de los grandes municipios españoles que menos invierte en servicios sociales con un gasto inferior a los 60 euros por habitante. En concreto, tiene un gasto de sólo 59,35 euros por habitante.

Márquez ha exigido al equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre que rectifique sus políticas “que sólo benefician a unos pocos”. “Tras casi 30 años de gobierno de Joaquín Villanova tenemos el dudoso honor de liderar el ranking de ayuntamientos pobres en servicios sociales. Exigimos al alcalde y al equipo de gobierno un cambio radical, exigimos más inversión social para proteger a las familias alhaurinas, para garantizar la igualdad de oportunidades y evitar que nadie se quede atrás”, ha señalado. “Alhaurín de la Torre necesita más inversión social y menos gastos innecesarios”, ha añadido.

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha realizado, por décimo año consecutivo, un análisis de los presupuestos que los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de España dedican a la partida de “Servicios Sociales y Promoción Social” con datos correspondientes al presupuesto liquidado. Este estudio sitúa a Alhaurín de la Torre como uno de los grandes municipios de España con menor inversión social y lo considera un ayuntamiento pobre en servicios sociales.