La XII edición de los Premios García Caparrós, celebrada en Málaga, distinguió ayer a figuras y colectivos que encarnan los valores de la autonomía andaluza y la defensa de lo común. La Fundación Andaluza de Memoria y Cultura subraya el papel esencial de los premiados y el legado vivo de Manuel José García Caparrós en un acto cargado de emoción y reivindicación.

La Fundación Andaluza de Memoria y Cultura ha celebrado este viernes en Málaga la XII edición de los Premios García Caparrós, un reconocimiento anual a personas y entidades que destacan por su compromiso con la autonomía andaluza, la justicia social y la defensa de los derechos colectivos.

El acto, que tuvo lugar en la sala Benalmádena de La Térmica, reunió a más de un centenar de personas y contó con la presencia de Loli, Puri y Paqui García Caparrós, hermanas de Manuel José García Caparrós, asesinado el 4 de diciembre de 1977 durante la histórica manifestación por la autonomía andaluza. También asistieron el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, y el secretario general del PCA, Ernesto Alba, entre otros.

Premiados que representan “lo mejor de Andalucía”

En esta edición, la Fundación ha distinguido a:

Antonina Rodrigo García

La Fundación quiso destacar la figura de Antonina Rodrigo García, pionera en la investigación histórica con perspectiva feminista y una de las grandes voces en la recuperación de la memoria de las mujeres silenciadas. Su obra, rigurosa y profundamente humana, ha contribuido a iluminar capítulos esenciales de la historia democrática y a reivindicar el papel de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa. El premio fue entregado por las hermanas García Caparrós, Paqui, Puri y Loli, símbolo vivo de la lucha por la autonomía andaluza y de la defensa de la memoria democrática.

Eduardo Millán Alba

El abogado y defensor de los derechos humanos Eduardo Millán Alba fue reconocido por una trayectoria marcada por el compromiso con las libertades públicas, la justicia social y la protección de quienes sufren vulneraciones de derechos. Su labor profesional y militante ha sido clave en la defensa de colectivos perseguidos y en la reivindicación de una Andalucía más igualitaria. El galardón le fue entregado por José Miguel López, secretario político del PCA en Málaga, en un gesto que subraya la importancia de quienes sostienen la dignidad y los derechos desde el ámbito jurídico y social.

Asociación AMAMA

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama AMAMA recibió el reconocimiento por su incansable trabajo de acompañamiento, apoyo emocional y empoderamiento de mujeres que atraviesan procesos oncológicos. Su labor comunitaria, basada en la solidaridad y la sororidad, representa uno de los mejores ejemplos de cómo la organización colectiva transforma vidas y fortalece el tejido social andaluz. El premio fue entregado por Antonio Maíllo, coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Junta, quien destacó el valor de AMAMA como referente de lucha, resiliencia y defensa de lo común.

Lucía Muñoz Lucena

La periodista, documentalista y productora Lucía Muñoz Lucena fue distinguida por su compromiso con la verdad, la justicia social y la visibilización de realidades silenciadas a través de su trabajo audiovisual. Su mirada crítica y su capacidad para narrar historias desde la dignidad y el respeto la han convertido en una voz imprescindible del periodismo andaluz contemporáneo. El reconocimiento le fue entregado por Toni Morillas, coordinadora provincial de IU y concejala en el Ayuntamiento de Málaga, subrayando así la importancia del periodismo comprometido en la construcción de una Andalucía más consciente y democrática.

La Fundación ha destacado que los premiados “representan lo mejor de Andalucía: su capacidad de resistencia, su compromiso con la igualdad y su defensa de lo común”.

Un acto cargado de memoria y reivindicación

Durante la gala, Antonio Maíllo subrayó el valor simbólico y político del legado de García Caparrós y de su familia: “Manuel José y sus hermanas se han convertido en un reflejo de lo que debe ser Andalucía y de la memoria que construyó nuestra autonomía”.

Maíllo recordó que los premiados “son ejemplo de feminismo, de defensa de los servicios públicos y de la memoria histórica”, y señaló que el espíritu de estos galardones “se basa en el legado de una persona a la que le sesgaron la vida cuando salió a reivindicar la autonomía andaluza”.

Por su parte, Ernesto Alba destacó que los premios reconocen “a gente que supone una Andalucía distinta a la que algunos quieren imponer”, y defendió que la Fundación trabaja para “poner en valor a quienes, con su ejemplo diario, sostienen lo común, lo colectivo y lo solidario”.

La voz de la familia García Caparrós

Loli García Caparrós, en representación de la familia, agradeció el apoyo y el cariño recibido: “gracias por mantener viva esta memoria. Hay que seguir luchando por una Andalucía más libre, como aquel 4 de diciembre en el que este pueblo salió a la calle para defender lo nuestro”.

Compromiso de la Fundación

La Fundación Andaluza de Memoria y Cultura reafirma su compromiso con la defensa de la memoria democrática, la igualdad y la justicia social, y subraya que los Premios García Caparrós seguirán siendo un espacio para reconocer a quienes trabajan por una Andalucía más justa, solidaria y consciente de su historia.