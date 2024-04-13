La banda formada por Antonio Durán, Mode Vela, Gaspi Bandera y David Cruz ha entusiasmado a los presentes con un gran espectáculo enmarcado dentro de la programación del Área de Cultura del Ayuntamiento. Pronto lanzarán su primer EP

El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ de Alhaurín de la Torre ha acogido un gran concierto este viernes a cargo del grupo Malavé. Numerosos vecinos y vecinas han querido estar presentes en este evento para disfrutar de la cita musical, entre ellos, el edil de Cultura, Manuel López.

Malavé, el nuevo proyecto encabezado por Antonio Durán, un talentoso cantante, guitarrista, letrista y compositor, junto con Mode Vela, reconocido guitarrista de diversas formaciones como VelaCruz y Berimbau, Gaspi Bandera, experimentado productor y músico multiinstrumentista, y David Cruz, destacado bajista con una amplia trayectoria en proyectos de la capital malacitana, se prepara para lanzar su primer EP.

Originarios de Alhaurín de la Torre, estos cuatro músicos malagueños han estado trabajando incansablemente desde principios del año 2022 con el objetivo claro de impactar a su audiencia. Su música se caracteriza por canciones certeras, poderosos conciertos y una intensidad de interpretación que va más allá de las palabras. En un mundo lleno de incertidumbre, Malavé abraza el lema «Audentes Fortuna Iuvat»: «La Fortuna Sonríe A Los Que Se Atreven». Con esta filosofía, están listos para enfrentar cualquier desafío que se les presente en su búsqueda por destacarse en la escena musical.

Manuel López aseguró que era un «privilegio» contar con esta actuación en Alhaurín de la Torre y se mostró muy contento de la gran aceptación que había tenido el evento.