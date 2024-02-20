Manuel Guerrero Oliva ha sido convocado por FEDDI (Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual), para representar a España en el Campeonato del Mundo de Atletismo en pista cubierta VIRTUS .

El evento se celebrará en la ciudad francesa de Reims, en el «Stadium Creps » desde hoy 20 de febrero hasta el próximo domingo 25.

¡Mucha suerte Manu! ¡A por todas!

Ya en 2022 Manu se proclamó campeón de Europa de 400 metros lisos en los European Games Virtus, competición disputada en Cracovia (Polonia); campeonato que completó con dos medallas de bronce en los 200 y 800 metros lisos. El pasado año en el Campeonato de España de Atletismo FEDDI ganó dos medallas de oro en las pruebas de 200 y 400 metros lisos, batiendo además el récord de España en los 200 metros lisos.