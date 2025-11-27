El Centro Sociocultural La Platea acoge desde hoy la nueva propuesta artística de la fotógrafa y creadora Marí Carmen Carreras Sedeño, quien inaugurará a las 20:00 horas la exposición La diversidad de la piel humana. Se trata de un proyecto de investigación social que reúne un total de 36 retratos de personas de distintos continentes, con el objetivo de mostrar la riqueza, belleza y singularidad de las tonalidades y texturas de la piel en todo el planeta.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 1 de enero de 2026, y contará además con visitas guiadas, que podrán solicitarse a través del teléfono indicado por la autora.

La Platea vuelve así a convertirse en un espacio de referencia cultural en Alhaurín de la Torre, ofreciendo una propuesta que combina arte, sensibilidad social y una mirada diversa sobre la identidad humana.