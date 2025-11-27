La cita ha tenido lugar en el Vivero de Empresas, donde el protagonista ha ofrecido una interesante ponencia sobre cómo conducir las decisiones del comprador de manera sencilla, ética y consciente

El Vivero Municipal de Empresas ha acogido este miércoles con gran éxito el evento ‘El Lado Oculto de las Ventas’, una cita que ha reunido a decenas de profesionales, emprendedores y líderes interesados en comprender los mecanismos psicológicos que influyen en las decisiones de compra.

El foro ha estado dirigido por Rubén Martín, quien ha ofrecido una ponencia dinámica y profundamente reveladora sobre cómo funciona la mente del comprador y cómo conducirlo hacia un “sí” de manera sencilla, ética y consciente.

A lo largo de la sesión, los asistentes han explorado las bases de la persuasión efectiva, la comunicación estratégica y el diseño de propuestas irresistibles.

Uno de los bloques que más ha llamado la atención ha sido el dedicado a las técnicas de manipulación cotidiana, donde Martín ha explicado cómo, en muchas interacciones del día a día, las personas pueden influir en nosotros sin que lo percibamos. El ponente ha enseñado métodos prácticos para identificar estas situaciones y protegerse de ellas sin confrontaciones innecesarias.

El público ha destacado el enfoque claro y aplicable de todo el contenido, especialmente pensado para quienes participan en procesos comerciales, liderazgo de equipos o simplemente desean comprender mejor el comportamiento humano para influir de forma ética y positiva.

Con una sala llena, ‘El Lado Oculto de las Ventas’ se ha consolidado como una de las propuestas formativas más interesantes de la temporada en Alhaurín de la Torre. Así lo ha reflejado el alcalde, Joaquín Villanova, quien ha acudido junto a la concejala de Comercio, Formación y Empleo, María del Mar Martínez, y otros ediles de la Corporación Municipal.

Villanova ha mostrado su satisfacción por la respuesta de los comerciantes y otros vecinos en general del municipio a esta propuesta que han ofrecido desde el Ayuntamiento para «mejorar las herramientas del futuro a nuestros emprendedores». El regidor ha asegurado que el Vivero de Empresas “es una gran familia” y ha elogiado al ponente por su capacidad de convicción y convocatoria.