La liga, que se celebra hasta mayo, arrancará este domingo en Pizarra y Alhaurín de la Torre y continuará en Mijas, Alhaurín el Grande, Fuengirola y Casabermeja

Más de 600 jóvenes deportistas participarán en la Liga de Promoción de Balonmano Diputación de Málaga 2026, que arranca este domingo, 25 de enero, en Pizarra y Alhaurín de la Torre. Mijas, Alhaurín el Grande, Fuengirola y Casabermeja completan el calendario de la competición, que se celebrará hasta mayo.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, que ha destacado la apuesta por la promoción del balonmano de la liga, que este año, como novedad, duplica sus sedes para incluir municipios con gran tradición en este deporte y otros donde no es tan practicado. Para animar a los jóvenes de estos municipios a probar el balonmano se llevarán a cabo visitas a los centros educativos, donde se organizarán juegos sencillos y variados.

Como en ediciones anteriores, en la liga participan deportistas de las categorías prebenjamín y benjamín, y se permite la participación de equipos de categoría alevín e infantil no federados de cualquier escuela, asociación o entidad de la provincia, con muchos o pocos participantes o recursos, y con equipos masculinos, femeninos y mixtos.

“De esta manera, todos los niños y niñas que practican balonmano en la provincia tienen una actividad reglada donde desarrollar sus cualidades, potenciar su talento y avanzar bajo unos principios de igualdad”, ha destacado el diputado. “El objetivo es que ningún municipio, sobre todo los que carecen de un amplio censo escolar y no tienen equipos federados ni capacidad organizativa para dar el salto a otras competiciones, puedan conocer el balonmano de primera mano y desarrollarse mediante su práctica”.

La liga está orientada a la participación más que a la competición y los partidos se disputan con reglas básicas y sencillas y tiempos de juego y campos reducidos para dar cobertura a todos los participantes.