Los exámenes se realizarán del 6 al 30 de abril en 46 centros educativos de Andalucía

Cerca de 2.000 personas efectuarán estas pruebas en 11 institutos de la provincia de Málaga

Un total de 8.227 personas se examinarán a partir de mañana día 6 y hasta el próximo 30 de abril de las pruebas de acceso a ciclos formativos de FP de grado medio y grado superior. Estas pruebas están destinadas a todas aquellas personas que desean cursar un ciclo formativo y no poseen el requisito académico necesario. Una vez superadas las pruebas, podrán solicitar su admisión en un grado medio o superior, ya que acreditan poseer los conocimientos y habilidades suficientes para cursar estas enseñanzas.

De los 8.227 inscritos, 4.342 realizarán las pruebas para grado medio y 3.885 las de grado superior. Por provincias, Sevilla y Málaga cuentan con el mayor número de personas inscritas, 2.008 y 1.973 respectivamente. Le siguen Cádiz (1.161), Almería (748), Granada (685), Córdoba (667), Huelva (544) y Jaén, con 441 participantes.

Los exámenes se llevarán a cabo en 46 centros sede de Andalucía, donde se han constituido un total de 47 comisiones evaluadoras. En el caso de la provincia de Málaga, serán sede de estas pruebas 11 centros y habrá 11 comisiones evaluadoras. El número de inscritos a la prueba de acceso a grado medio es de 1.103. Por su parte, 870 personas efectuarán la prueba para grado superior.

Los 11 centros de la provincia seleccionados como sedes de estos exámenes son el IES Guadalpín, en Marbella; el IES Al-Baytar Arroyo de la Miel, en Benalmádena; el IES Los Colegiales, en Antequera; el IES Playamar, en Torremolinos, y los institutos Número 1 Universidad Laboral, Ben Gabirol, Mayorazgo, Santa Bárbara, La Rosaleda y Mare Nostrum, en Málaga capital. También será sede el Instituto Provincial de Educación Permanente de Málaga.

Las pruebas de acceso, tanto para grado medio como para grado superior, se organizan en torno a tres competencias básicas. La primera es la competencia comunicativa en lengua castellana, que incluye cuatro ejercicios: expresión oral, mediante una entrevista personal; expresión escrita, a través del desarrollo de una pregunta sobre una temática propuesta; y comprensión oral y comprensión escrita, evaluadas mediante pruebas tipo test. En el caso de la comprensión oral, los aspirantes deberán utilizar auriculares durante la realización del ejercicio.

La segunda, la competencia matemática, se estructura en tres ejercicios tipo test vinculados a los ámbitos de números y cálculo, formas y medidas y gráficos y estadísticas. Por último, la competencia digital consta de cinco pruebas, también de formato tipo test: información y alfabetización digital; comunicación y colaboración; creación de contenidos digitales; seguridad y resolución de problemas.

En el caso de las pruebas de acceso a grado superior, los aspirantes podrán presentarse, además de a las competencias básicas anteriores, a una parte específica de carácter opcional. Superar la prueba de acceso con esta parte específica, otorgará prioridad en el acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional sostenidos con fondos públicos en Andalucía.

Esta parte específica incluye un ejercicio correspondiente a la competencia clave plurilingüe (inglés) y ofrece tres posibles opciones: competencia clave emprendedora, en tecnología e ingeniería y en ciencias. Cada participante podrá elegir examinarse de una o varias de estas opciones, según la familia profesional del ciclo formativo al que desee acceder.

La prueba se considerará superada siempre que la calificación de todas las competencias básicas que la componen sea igual o superior a cinco puntos. Las notas provisionales se publicarán el 4 de mayo. Habrá un período de reclamaciones desde el 5 hasta el 7 de mayo, y las calificaciones definitivas se conocerán el 11 de mayo.

Para conocer en detalle el contenido de las pruebas, el tipo de preguntas y los modelos de los ejercicios, los aspirantes pueden consultar la página web de Educación Permanente disponible en https://lajunta.es/6drhq.