Un equipo de 42 personas, con la colaboración de alumnado del colegio Maruja Mallo, protagonizarán este espectáculo, basado en la ópera rock y que se estrenará próximamente tras el éxito de ‘Jesucristo Superstar’ del año pasado

Tras el éxito de la representación del musical ‘Jesucristo Superstar’ el pasado mes de mayo, el Área del Mayor que dirige Miguel Pacheco ha puesto en marcha para este 2026 una superproducción de otro destacado musical como es ‘Evita’. Dirigido por Juan Jesús Flores, cuenta con 42 personas en su elenco como actores y actrices y la colaboración de 16 alumnos y alumnas del CEIP Maruja Mallo. Los implicados darán vida a la propia Eva Perón y a todos los personajes que están a su alrededor a lo largo de su vida como su marido Juan Domingo Perón o el Ché Guevara.

La idea es estrenarlo en torno al verano y contará con 20 escenas en un musical continuo sin telón. ‘Evita’ es una ópera rock que se basa libremente en la vida de Eva Perón, líder política en Argentina y segunda esposa del presidente Juan Domingo Perón, ofreciendo una mirada crítica al personaje desde sus inicios hasta su fallecimiento con solo treinta y tres años de edad.

El director de ‘Evita’, Juan Jesús Flores, ha indicado que el musical requiere un arduo trabajo por parte de todos y es el «doble» que en Jesucristo Superstar por lo que ha agradecido el «enorme esfuerzo» que están realizando todos los actores y actrices. Ha asegurado que está prácticamente montado y ahora habrá que seguir perfilando detalles y mejorando los pequeños fallos, así como la búsqueda del vestuario que requiere esta producción.