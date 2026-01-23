La unidad estará en el Recinto Ferial de 9.30 a 13.45 horas. Se puede solicitar cita a través del número de teléfono 959 99 99 99 o de la web www.itvcita.com. Más información en el cartel adjunto

El Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad ha anunciado que el Recinto Ferial volverá a acoger la ITV móvil para ciclomotores para los vehículos registrados tanto en el municipio como en otros de alrededor. Será el próximo viernes, 13 de febrero, de nueve y media de la mañana a dos menos cuarto de la tarde, y para ello es necesario obtener cita previa a través de la web www.itvcita.com o bien en el teléfono 959 99 99 99. El pago se realiza con tarjeta bancaria o carta de pago.

La inspección corre a cargo de VEIASA (Verificaciones Industriales de Andalucía S.A.) que pone a disposición unidades móviles equipadas específicamente para la inspección de ciclomotores de dos ruedas. Estos vehículos están obligados a pasar la primera ITV a los tres años desde la fecha de matriculación inicial y las posteriores cada dos años.