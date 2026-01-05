Ambiente espectacular en Alhaurín de la Torre, pese a la lluvia de primera hora de la tarde. Se han repartido doce toneladas de caramelos y 22 carrozas han dado lustre a un desfile inolvidable por la travesía urbana

MÁS INFORMACIÓN: 👇🏽

Otro 5 de enero más, Alhaurín de la Torre ha disfrutado con la espectacular Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que ha recorrido buena parte de la travesía urbana desde el Pabellón de Blas Infante hasta la rotonda de La Biznaga.

Arropado por miles de personas, el cortejo lo han integrado 22 carrozas, numerosos pasacalles de animación, trenecitos, la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús y la Charanga Los Torrinos.

Este año, la salida se ha producido a las seis y media de la tarde ante las lluvias y el granizo en las horas previas, algo que no ha deslucido el desfile.

La Cabalgata ha estado organizada por el Área de Fiestas y Turismo, que dirige Andrés García, en colaboración con numerosas áreas municipales y en el mismo han trabajado y colaborado más de 250 personas incluyendo Policía Local, Protección Civil, seguridad privada y voluntariado de asociaciones y colectivos.

Y es que hay que resaltar que en cada carroza ha habido hasta ocho adultos velando por la seguridad (cuatro arriba y cuatro abajo).

A lo largo del recorrido, completamente vallado, se han repartido más de 12.000 kilos de caramelos y cada una de las carrozas ha sido de temática alusiva a personajes infantiles y cuentos e historias populares, además de las tres de cada uno de los reyes: Melchor, Gaspar y Baltasar que han estado representados por tres jugadores de la primera plantilla del Unicaja Baloncesto: Alberto Díaz, James Webb III y Tyler Kalinoski. También han participado como pajes otros jugadores y jugadoras vinculados al Unicaja, entre ellos el baloncestista internacional malagueño más laureado de la historia, Berni Rodríguez.

El concejal de Fiestas y Turismo, Andrés García, ha destacado la alta participación tanto dentro del cortejo como en las calles presenciando el desfile y ha felicitado a todo el dispositivo desplegado para hacer de ésta «la mejor Cabalgata de Reyes de la provincia».

#alhaurindelatorrecalidaddevida