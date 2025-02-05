Fedelhorce presenta su nueva iniciativa promocional conjunta para los días de San Valentín, del Padre y de la Madre, con la colaboración del Área de Comercio del Ayuntamiento. Para participar es necesario realizar compras en negocios locales y usar la aplicación Fedelapp

‘Regala amor, celebra en familia’. Es el lema de la nueva campaña promocional que ha lanzado en Alhaurín de la Torre Fedelhorce, la federación comarcal de empresarios del Guadalhorce, con la colaboración del Ayuntamiento y la subvención de la Junta de Andalucía. El propio alcalde, Joaquín Villanova; el vicepresidente de la federación, Antonio Vázquez Olmedo; y la concejala de Comercio, María del Mar Martínez, presentaron la iniciativa.

Para ello se han fusionado tres celebraciones como son San Valentín, el Día del Padre y el Día de la Madre. Por este motivo se van a realizar tres sorteos en cada una de estas efemérides con los clientes de los comercios de Alhaurín adheridos a la campaña tendrán la oportunidad de ganar importantes regalos, entre ellos viajes románticos en globo, entradas VIP para el Málaga C. F., paseos en barco o cenas en restaurantes asociados.

El objetivo es incentivar el consumo en comercios y empresas locales promoviendo la economía de proximidad, así como fortalecer el vínculo entre los negocios y sus clientes mediante una dinámica atractiva. La participación es muy sencilla y sólo es necesario contar con la aplicación para teléfonos móviles de Fedelhorce, que lleva el nombre de FedelApp. Al completar la compra, los clientes deben escanear el código QR proporcionado por el comerciante a través de dicha aplicación.

Durante la presentación, la concejala de Comercio insistió en la importancia de este tipo de campañas para apoyar al tejido económico local e incentivar las compras de la ciudadanía en establecimientos tradicionales: “En Alhaurín de la Torre tenemos de todo, no hace falta ir fuera; el desarrollo económico y comercial es fundamental para un pueblo”, dijo.

Por su parte, Antonio Vázquez Olmedo, vicepresidente de Fedelhorce, ahondó en la idea de que “un pueblo sin comercio es un pueblo sin vida”, al tiempo que destacó que Alhaurín de la Torre cuenta con unos negocios “maravillosos” y unos comerciantes que se esfuerzan cada día por ofrecer lo mejor a su clientela.