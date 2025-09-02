Los días 9, 10 y 11 de septiembre se trasladará hasta el Centro del Mayor una unidad del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga. Las personas interesadas en donar pueden hacerlo en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas

Alhaurín de la Torre acogerá los próximos días 9, 10 y 11 de septiembre una nueva campaña de donación de sangre organizada por el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga, en colaboración con el Ayuntamiento.

La colecta tendrá lugar en el Centro del Mayor (calle Gálvez Ginachero, 3) en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, con el objetivo de reforzar las reservas de sangre en la provincia y garantizar el suministro a los hospitales.

Estas campañas, que se desarrollan en el municipio aproximadamente cada tres meses, cuentan siempre con una gran respuesta solidaria de la ciudadanía, que contribuyen así a salvar vidas.

Desde el Centro de Transfusión se recuerda que donar sangre es un gesto sencillo y seguro, pero de vital importancia, ya que cada donación puede ayudar a varias personas en situaciones de emergencia, operaciones quirúrgicas o tratamientos médicos. Para más información sobre los requisitos y la donación de sangre, puede consultarse la web: www.donantesmalaga.org