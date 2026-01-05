(Por Mariano Cabrero Bárcena) Nicolás Maduro no era un presidente legítimo. Numerosos organismos internacionales, incluidas la UE, no consideraron limpias las útimas elecciones en Venezuela, ni tampoco apoyaban a su régimen .Pero la acción unilateral de Donald Trump, basada en La ley del más fuerte, no puede considerarse ni justa ni legal…

Cierto es que todas las normas de la democracia y el derecho internacinal han volado por los aitres. En realidad no ha sido una decisión de Estados Unidos, por que sus altas esferas institucionales no fueron consulatas ni se han pronunciado al repecto; ha sido una oportunidad unilateral de un presidente que ha dado pruebas constantes de no someterse a la legalidad que imponen las reglas de la democracia.

El acual acto de Maduro fue un castigo para venezuela y para todos los que amen un país y a unos ciudadanos que consderamos tan próximos a los gallegos. Millones de personas han tenido que exiliarse para huir de esta dictadura y rehacer sus vidas lejos de su patria y de los suyos.

El presidente ahora destituido-y por la fuerza-impuso su formula astuta. Y vivió en ello, con los mismos modelos que imponen los régimenes perrsonalista: terror, torturas y desisgualdad. Vestía su épica en una verborrea grandilocuente, propia de un mesías, empobreciendo un país, que fue rico y abierto, y no acabó con la pobreza, sino que la aumentó, y condenó a la práctica clase media, que sirve para que se entiendan el orgullo de la clase pobre con el poder de la clase alta. Esto prueba que las soluciones revolucionarias aplicadas a los pueblos, condenan a éstos a las pérdidas de los valores democráticos: Véase… Cuba y Nicaragua.

Todos sabemos aque las legalidades internacionales no permiten a ningún Estado tomarse la justicia por su mano en las relaciones con otro….La invasión de un Estado sobreano por tierra, mar o aire…supone una flagrante violación del derecho internacional , en el caso de que es objetivo con el que se jusatifique dicha ingerencia para detener y juzgar a un presunto delincuente; ningún gobierno puede arrojarse el derecho por la fuerza de las armas qué régimen político deben tener los demás.El conflicto entre Estados debe resolverse por la vía diplomática y sin recurrir munca jamás a la violencia que imponden las armas de fuego…

La Coruña,4 de enero de 2026

Mariano Cabrero Bárcena des escritor