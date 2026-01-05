La línea M-135 entre Santa Amalia y Málaga capital ha suprimido hoy lunes, 5 de enero, su paso por la carretera que conecta la barriada de Zapata con el Aeropuerto Internacional, debido al cierre de dicha vía por inundaciones.

La empresa que opera la línea, Grupo AVO (Autocares Vázquez Olmedo) informa de las siguientes modificaciones en la ruta:

-Sentido Málaga: Una vez atravesado Zapata, girará a la derecha para llegar a Churriana. Solo entrará al Aeropuerto en caso de llevar pasajeros con ese destino.

-Sentido Alhaurín de la Torre: No tendrá parada en el Aeropuerto.

Estas medidas se mantendrán mientras permanezca cerrada al tráfico la citada carretera.

Disculpen las molestias.