(PACMA) El Partido Animalista muestra su apoyo a la reivindicación del sector veterinario contra la normativa que regula los medicamentos veterinarios y se une a su exigencia de reducir el IVA en sus servicios.

Málaga, 10 de febrero de 2025 – El Partido Animalista PACMA ha anunciado su apoyo a las movilizaciones convocadas por el sector veterinario este martes 11 de febrero, que incluyen el cierre simbólico de clínicas en protesta contra la aplicación del Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. Esta iniciativa, impulsada por diversas asociaciones y colegios veterinarios, se está extendiendo por toda España con la adhesión progresiva de numerosos centros y profesionales.

PACMA, que considera que este Decreto «desprestigia y desacredita» la profesión veterinaria, también ha estado luchando activamente por la reducción del IVA veterinario, una de las principales reivindicaciones del sector, y ha mantenido reuniones con grupos parlamentarios como Esquerra Republicana y Sumar para pedir medidas que faciliten el acceso a la atención sanitaria animal.

Reivindicaciones del sector veterinario

Los profesionales del sector temen que esta nueva medida potencie la «automedicación» de los tutores a sus animales, ante el incremento de la dificultad para conseguir los tratamientos veterinarios necesarios, por lo que solicitan la reforma de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

También reclaman la derogación de la obligación de comunicar la prescripción y el uso de antibióticos en animales de compañía, ya que la transmisión de esta información encarece los servicios, incrementa la burocracia y, además, ya está recogida en el sistema ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption).

PACMA seguirá luchando por la sanidad animal

Desde PACMA insisten en la necesidad de reconocer la importancia de la sanidad veterinaria, un servicio esencial que no debe verse obstaculizado por barreras económicas ni administrativas. La formación política animalista seguirá apoyando las reivindicaciones del sector y continuará presionando a las administraciones públicas para que tomen medidas que favorezcan el acceso a la atención veterinaria y el bienestar de los animales.