Participan medio centenar de negocios de varios sectores cuya clientela podrá optar a regalos como paquetes de noches de hotel con todo incluido o una canción personalizada. La iniciativa se suma a la de Fedelhorce y el sorteo será tras el 14 de febrero

El Área de Comercio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha lanzado su propia iniciativa de San Valentín para incentivar las ventas y el consumo en establecimientos locales, que se suma a la campaña de Fedelhorce (en la que también colabora el Ayuntamiento), la cual se presentó días atrás.

La concejala delegada, María del Mar Martínez, ha resaltado que el objetivo es dinamizar la economía local y apoyar al tejido comercial de Alhaurín de la Torre ofreciendo a la clientela atractivos regalos, todo ello con el lema de “este San Valentín nuestros comercios dan la nota”.

Para ello, se sortearán regalos como paquetes de noches de hotel con todo incluido para disfrutar de una escapada única y una canción personalizada sorpresa para hacer este día todavía más especial. Estos regalos se suman a los de la campaña de Fedelhorce, que incluyen viajes en globo, entradas VIP para el Málaga C. F., paseos en barco o cenas románticas.

El sorteo será una vez pasado el 14 de febrero. Son cerca de medio centenar los negocios de Alhaurín de la Torre que participan, entre ellos tiendas de moda y complementos, joyerías, mercerías, establecimientos de lencería, ópticas, pastelerías, floristerías, etcétera. El listado completo puede consultarse AQUÍ.