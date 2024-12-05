El Teatro Cervantes acogerá el próximo 30 de diciembre una cita musical única para ayudar a los afectados por la DANA en la provincia de Málaga.

Málaga, 5 de diciembre de 2024. La artista Pasión Vega, Fundación Málaga y Cruz Roja Málaga presentan un concierto solidario que se celebrará el próximo lunes 30 de diciembre en el Teatro Cervantes a las 20:00 horas con las actuaciones de Pasión Vega, María Peláe, La Mari de Chambao, Laura Insausti de Dry Martina y la bailaora La Lupi y que tiene como objetivo principal el apoyo a las personas y familias afectadas por la DANA en la provincia de Málaga.

La colaboración entre Pasión Vega, Fundación Málaga y Cruz Roja Málaga subraya el poder transformador de la cultura y el arte como herramienta para movilizar a la sociedad en apoyo de quienes más lo necesitan. Desde Fundación Málaga destacan que “este concierto es una muestra del compromiso que, con artistas tan relevantes como Pasión Vega, podemos desarrollar para generar un impacto positivo en nuestra comunidad”.

Para Fundación Málaga esta acción trasciende de lo cultural para poner en valor, una vez más, la fuerza de la cultura para contribuir a causas tan justas y necesarias como ésta. La fundación agrupa a un gran número de empresas líderes dentro de sus sectores, con el fin de impulsar el desarrollo cultural en Málaga y provincia, a través de una labor de mecenazgo y patrocinio artístico, medioambiental, social, formativo e investigador.

Frente a la emergencia generada por la DANA, Cruz Roja Málaga ha movilizado a sus Equipos de Respuesta Básica en Emergencias (ERBE) para la limpieza de barro y lodo de viviendas consideradas como prioritarias en localidades como Álora, Benamargosa, Cártama o Comares. Además, habilitó recursos de albergue temporal en Málaga capital, Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga, siendo este último el más significativo acogiendo a más de 250 personas en la noche del 13 de noviembre.

Este concierto solidario surge debido a la necesidad que aún tienen familias malagueñas por graves daños materiales, así como para reforzar dispositivos y equipamientos de Cruz Roja Málaga que permitan afrontar situaciones similares de emergencia en el futuro.

Las entradas ya están a la venta en Unientradas: https:ow.ly/JRZ550UlqRk