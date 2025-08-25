El Área de Festivales, Eventos y Actividades de El Portón, en colaboración con Black Sheep Producciones, anuncia el inicio de la XIX edición de Portón del Teatro, que se celebrará del 27 al 31 de agosto en el Auditorio al aire libre de la Finca Municipal El Portón.

La organización ha difundido los carteles oficiales de cada montaje y ha habilitado los canales de venta para facilitar la adquisición anticipada de localidades ante la alta demanda prevista. Las entradas pueden adquirirse a través de mientrada.net y en las oficinas de la Finca El Portón, en su horario habitual de atención.

Consolidado como uno de los ciclos escénicos de referencia del verano en Alhaurín de la Torre, Portón del Teatro reúne cada año propuestas de distintos formatos y géneros, con el objetivo de acercar al público una programación variada y de calidad en un espacio singular.

La organización recomienda no demorar la compra, dado que el aforo es limitado y varias funciones podrían alcanzar el lleno en los próximos días.