El evento ha registrado un lleno total en El Portón, con las invitaciones agotadas desde hacía días.

La música y los sonidos de Bordón 4 han vuelto a cobrar vida a través del espectáculo ‘Palacio de cristal’ que ha puesto en escena la orquesta Rompeolas como homenaje al mítico grupo barcelonés en el Auditorio al aire libre de la Finca Municipal El Portón, dentro del Ciclo Estivalh que se está desarrollando este verano.

El concierto ha sido posible gracias a la productora Ocio y Cultura La Fábrica con la colaboración del Área de Festivales, Eventos y Actividades en El Portón. Ha resultado un éxito rotundo y ha llenado por completo las localidades disponibles, ya que las invitaciones estaban agotadas desde hace semanas, pocos días después de que se pusieran a disposición del público.

‘Palacio de cristal’ constituye un tributo que Rompeolas, formación de Benalmádena integrada por cuatro cantantes, entre ellos los hermanos Bernabé, hace a los creadores de un estilo único dentro de la música española, en lo que es un recorrido por todos los grandes éxitos de la rumba flamenca.

El espectáculo, que se estrenó en mayo en Arroyo de la Miel, ha hecho su primera parada en Alhaurín de la Torre y va a recorrer escenarios de toda España y en él se interpretan temas tan conocidos como ‘Al Torete’, ‘Que cara más bonita’, ‘Golpes de taberna’, ‘Buscando tus besos’, ‘Cara de gitana’, ‘Luna, no te vayas’ o ‘Palacio de cristal’ que da nombre a este espectáculo.

Bordón 4 fue fundado en Barcelona en 1976 de la mano de cuatro amigos que hacían canciones con letras directas basadas en sus vivencias y las cosas cotidianas con una música de corte alegre.

En 2026 se cumplirán cincuenta años de su creación y, por ello, Rompeolas ha querido realizar este homenaje tan especial y que tanto ha gustado.

El show ha tenido una duración de hora y media y el público ha podido disfrutar con todos estos clásicos que ha marcado a toda una generación y que rompen con el paso del tiempo ya que no pasan al olvido y se transmiten a las nuevas generaciones que siguen cantando sus temas.

Andrés García, concejal de Actividades en El Portón, no se ha podido mostrar más satisfecho y orgulloso con la respuesta del público alhaurino y la calidad del espectáculo «del que no dudamos un segundo desde que nos lo propusieron», con temas muy populares y conocidos por los espectadores y que han despertado grandes recuerdos.

El alcalde, Joaquín Villanova, también ha estado entre el público.

El siguiente atractivo en El Portón dentro del Ciclo Estivalh será el Portón del Teatro, desde este miércoles 27 al domingo 31 de agosto.