Este mediodía se ha presentado en la Sala de Prensa del Estadio Municipal de Los Manantiales el Primer Campus de Porteros Alfonso Herrero; un campus dirigido a porteros de entre 6 y 16 años que se va a celebrar entre los días 24 y 28 de junio (ambos inclusive).

El concejal de Deportes, Sergio Cortés ha reconocido estar muy contento con la celebración de este campus “dada la estrecha relación que mantenemos en Alhaurín de la Torre con el Málaga C.F.” y recordó que precisamente los días de celebración del campus “van a ser muy intensos deportivamente hablando, ya que nuestro municipio también acoge el Campeonato de España de Minibásket femenino”.

Por su parte, Alfonso Herrero afirmó estar “encantado” con la celebración de este campus y agradeció la buena acogida. El guardameta adelantó que “serán unos días muy buenos e intensos en los que habrá charlas, eventos importantes… va a estar muy bien y espero que sea el primero de muchos” concluyó.

Por último, el presidente del Deportivo Alhaurín, Juan Puertas, “Moreno” agradeció a Ernesto Mancebo la iniciativa de poder traer este campus a Alhaurín de la Torre y aseguró que “nos va a venir a todos genial porque a nosotros en nuestro club, nos hace falta, hay escasez de porteras femeninas”.

Alfonso Herrero es uno de los capitanes del Málaga C.F., equipo en el que está realizando una buena temporada, estando en posición de playoff para competir por el ascenso a Segunda División. Forjado en la cantera del Real Madrid, ha sido internacional varias veces en categorías inferiores y ha pasado por equipos como Real Oviedo, Marbella, Burgos o Mirandés. Es el portero menos goleado del Grupo 2 de la Primera RFEF con tan solo 21 tantos recibidos, además ostenta el récord de imbatibilidad en Primera RFEF con 652 minutos.

El campus cuenta con el respaldo de GK Acedemy, una escuela deportiva especializada en la formación de los porteros de fútbol. Está formada por entrenadores de porteros profesionales que cuentan con una amplia experiencia en el fútbol profesional y formativo.