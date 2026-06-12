Para estas contrataciones hay previstos inicialmente 31,1 millones de euros, un 34% más que en 2025, cuando fueron 23,2

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias prevé realizar más de 7.200 contratos para cubrir vacaciones este verano en la provincia de Málaga, lo que supone un 24,5% más respecto al año anterior. Para ello, el Plan Verano 2026 del Servicio Andaluz de Salud (SAS) destinará 31,1 millones al refuerzo de personal para la actividad y cobertura en Atención Primaria y Hospitalaria durante el verano, lo que supone un incremento del 34%.

Tal y como ha destacado el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, el objetivo de esta planificación es que el SAS disponga de “los profesionales necesarios para asegurar la cobertura asistencial y mantener una atención sanitaria de calidad durante todo el periodo”. “Hablamos de más recursos, más inversión y mayor capacidad de respuesta que en años anteriores”, ha asegurado.

Así, el Plan Verano 2026 contempla en Málaga 7.235 contrataciones que supone un crecimiento del 24,5% respecto al 2025, que fueron 5.809. Para estas contrataciones hay previstos inicialmente 31,1 millones, mientras que en 2025 fueron 23,2, lo que supone un 34% más.

La reorganización de la actividad de los centros de Atención Primaria durante el periodo estival tiene como objetivo central asegurar la atención sanitaria a la ciudadanía con el mayor nivel de calidad y eficiencia. Para ello, han de ajustarse los recursos asistenciales a la demanda generada por los movimientos poblacionales que tienen lugar en Andalucía entre 29 de junio y el 4 de octubre, así como también, optimizar la organización asistencial para permitir el disfrute de permisos reglamentarios del personal y para permitir la realización de las obras y reformas necesarias de los centros de Atención Primaria que se hayan planificado previamente.

Por otro lado, la planificación hospitalaria para el periodo estival se basa en la adecuación de los recursos disponibles a la demanda asistencial prevista en cada centro sanitario, garantizando en todo momento la capacidad de respuesta del sistema.

El Plan Verano 2026 mantiene una elevada capacidad asistencial en el conjunto de los hospitales malagueños, con una previsión de disponibilidad del 87,6% de las camas y del 76,5% de los quirófanos existentes durante los meses de julio a septiembre.

En concreto, durante el periodo estival permanecerán operativas 2.353 camas hospitalarias y de cuidados intensivos en Málaga. En el ámbito quirúrgico, la previsión contempla la disponibilidad de 80 quirófanos, el 76,5% del total existente, lo que permitirá mantener la actividad programada y urgente durante todo el verano. Se estima la realización de alrededor de 14.400 intervenciones quirúrgicas, más de 562.000 consultas externas y más de 640.000 pruebas diagnósticas entre julio y septiembre.

La planificación prevista incorpora además mecanismos de seguimiento continuo de la actividad y la posibilidad de activar recursos adicionales cuando la evolución de la demanda asistencial así lo aconseje, garantizando una atención sanitaria accesible y de calidad para la ciudadanía durante todo el periodo estival.

Obras de mantenimiento y reformas

Aprovechando la menor presión asistencial que se registra durante los meses de verano, el Servicio Andaluz de Salud intensificará las actuaciones de mejora, conservación y reforma en los centros sanitarios de la provincia de Málaga. Estas intervenciones permiten avanzar en la modernización de las infraestructuras y mejorar la experiencia de pacientes y profesionales, sin interferir en la actividad habitual.

En concreto, las actuaciones previstas en Málaga contarán con una inversión de 600.000 euros. Entre ellas destaca la reparación de las verticales de agua del Hospital Regional Universitario de Málaga, con 114.030 euros, y la conservación y mantenimiento de los aseos de la primera planta del Hospital Virgen de la Victoria, con más de 193.000 euros en dos actuaciones. También se acometerá la reparación y pintura de habitaciones y aseos de Medicina Interna del Hospital de la Axarquía, con 92.790, la adecuación del área de Pruebas Funcionales de Neumología del Hospital Regional, con 80.000 euros, y la sustitución del climatizador de Neurocirugía y actuaciones de reorganización de espacios asistenciales.

Planificación flexible para responder a la demanda asistencial

Las previsiones del Plan Verano 2026 se han elaborado a partir de la actividad registrada en años anteriores y serán objeto de seguimiento permanente durante todo el periodo estival.

El SAS monitorizará de forma continua la evolución de la demanda asistencial y adaptará los recursos disponibles siempre que sea necesario para garantizar la mejor atención posible tanto a la población residente como a las personas que visitan Andalucía durante los meses de verano.

El Plan Verano 2026 combina contratación, incorporación de nuevos profesionales, organización asistencial, actualización de protocolos, refuerzo de los dispositivos con mayor presión asistencial y mejora de infraestructuras para asegurar la respuesta sanitaria en todo el territorio andaluz.

Protocolo para la gestión de la demanda

El Servicio Andaluz de Salud ha actualizado el protocolo específico de gestión de la demanda asistencial en zonas con mayor afluencia turística, que se puso en marcha el año pasado, con el objetivo de anticiparse al incremento estacional de la presión asistencial y reforzar la coordinación entre Atención Primaria, Atención Hospitalaria y dispositivos de urgencias.

El protocolo parte del análisis de la actividad registrada en los últimos veranos, marcada por el incremento de la población desplazada y el aumento de patologías asociadas al periodo estival. Es el caso de Málaga, provincia para la que se contempla en el Plan de Verano 2026 un refuerzo específico para atender el incremento poblacional asociado al turismo. Concretamente, se refuerzan los recursos asistenciales en la Costa del Sol y Axarquía.