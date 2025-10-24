Los profesores Miguel Romero y Pedro Rodríguez, del IES Gerald Brenan, han vivido una experiencia formativa única en el corazón del Atlántico. Ambos docentes, pertenecientes a las familias profesionales de Informática y Administración y Gestión, viajaron recientemente a Ponta Delgada, en las islas Azores (Portugal), para participar en un curso sobre Inteligencia Artificial aplicada a la educación, celebrado del 27 de septiembre al 3 de octubre.

Esta iniciativa forma parte del Tercer Proyecto Erasmus+ del centro (número de convenio 2024-1-ES01-KA122-VET-000232697), cofinanciado por la Unión Europea, dentro del compromiso del instituto con la innovación educativa y la formación continua del profesorado.

Durante una intensa semana de trabajo, los docentes se sumergieron en un programa que abordó cómo la Inteligencia Artificial y las TIC pueden transformar la enseñanza y mejorar la experiencia del alumnado. A través de talleres prácticos y sesiones colaborativas, exploraron nuevas herramientas tecnológicas que permiten personalizar el aprendizaje, fomentar la participación en clase y optimizar el diseño de las actividades educativas.

El curso también incluyó la exploración de software de última generación relacionado con la IA, incluyendo aplicaciones para detectar el uso de herramientas como ChatGPT, así como un apartado dedicado a la reflexión ética y el pensamiento crítico sobre el papel de la tecnología en las aulas.

“Ha sido una experiencia muy enriquecedora, no solo por el contenido del curso, sino también por el intercambio de ideas con otros docentes europeos que comparten las mismas inquietudes”, destaca uno de los profesores participantes.

Los conocimientos adquiridos durante esta experiencia no se quedarán en el aula de Portugal. A su regreso, los participantes se han propuesto compartir lo aprendido con la comunidad educativa del centro educativo, trasladando las nuevas ideas, herramientas y metodologías a sus compañeros y estudiantes. De esta forma, el espíritu innovador del proyecto se multiplica, sembrando en el centro una cultura de aprendizaje colaborativo y mejora continua que trasciende fronteras.

Con esta formación, el IES Gerald Brenan refuerza su apuesta por una enseñanza moderna, creativa y conectada con las nuevas realidades tecnológicas, consolidando su papel como referente en proyectos educativos internacionales.

“Cofinanciado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados sólo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). Ni la Unión Europea ni la Agencia Nacional SEPIE pueden ser considerados responsables de ellos.”