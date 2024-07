Gracias a un estudio epigenético se han podido identificar nuevos mecanismos que inciden en el desarrollo de este tipo de patología hepática muy vinculada al sobrepeso y la obesidad

En este trabajo han participado investigadores de IBIMA Plataforma BIONAND y la Universidad de Málaga, en colaboración con el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB).

Un estudio llevado a cabo por investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA Plataforma BIONAND), que desarrollan su actividad en la Universidad de Málaga, ha revelado cómo las alteraciones en el estado epigenético del hígado están relacionadas con la etiología de la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD), y su progresión a su forma más grave, la esteatohepatitis (MASH). Este tipo de patología hepática se produce principalmente por la acumulación de grasa en el hígado, como consecuencia de hábitos de vida poco saludables. Por ello, en muchos de estos pacientes, la aparición de MASLD está directamente relacionada con el sobrepeso o la obesidad.

El estudio, publicado en la revista científica ‘Biomedicine & Pharmacotherapy’, empleó tecnologías avanzadas de secuenciación para examinar el estado de la cromatina – la forma en la que la información genética expresada en el ADN se ubica en el núcleo de una célula – en el hígado de pacientes con distinto grado de MASLD, relacionándose con la expresión génica.

La metodología empleada por este equipo de investigadores ha incluido técnicas de nueva generación con el fin de estudiar la epigenética, una disciplina que estudia los cambios heredables y reversibles que ocurren en la función genética sin modificar la secuencia del ADN.

El estudio se centró en la comparación del estado de la cromatina de biopsias hepáticas de sujetos con y sin MASH, utilizando secuenciación de accesibilidad a la cromatina (ATAC-seq) y secuenciación de RNA (RNA-seq). Los resultados mostraron que los pacientes con MASH presentaban una regulación a la baja de las vías metabólicas de lípidos y glucosa, así como cambios significativos en la accesibilidad de la cromatina en genes relacionados con el metabolismo lipídico y la homeostasis de la glucosa.

El investigador que ha liderado este trabajo, perteneciente al grupo multidisciplinar de investigación pediátrica del Instituto y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, Fernando Cardona, ha señalado que “este estudio proporciona una comprensión más profunda de cómo los cambios en la estructura de la cromatina pueden influir en el origen y desarrollo de MASH”. En este sentido, el Dr. Cardona ha matizado que de cara al futuro “se abren nuevas vías para la identificación de biomarcadores y posibles intervenciones terapéuticas dirigidas a los mecanismos epigenéticos subyacentes, que incidirían directamente en el diagnóstico precoz y en el tratamiento de la enfermedad.» Este grupo de investigación pertenece al grupo PAIDI CTS-981 de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y a los grupos A-19-Grupo Multidisciplinar de Investigación Pediátrica y CIMO-01-Investigación Clínica y Traslacional en Cáncer de IBIMA Plataforma BIONAND

Por su parte, el investigador del mismo grupo de IBIMA Plataforma BIONAND, el Dr. Daniel Castellano, ha agregado que «estos hallazgos subrayan la importancia de considerar el estudio epigenético en el desarrollo de tratamientos para MASH. La identificación de regiones de la cromatina diferencialmente accesibles y sus efectos en la transcripción del RNA nos brinda una nueva perspectiva sobre los mecanismos moleculares que contribuyen a esta enfermedad.»

El estudio incluyó muestras de hígado de pacientes con obesidad reclutados para una operación de cirugía bariátrica en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca entre 2020 y 2021. Las muestras hepáticas fueron analizadas para determinar diferencias en la accesibilidad de la cromatina y en la expresión génica entre pacientes con y sin MASH.

En este estudio han participado, además de IBIMA Plataforma BIONAND, el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) y el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Referencia:

Castellano-Castillo D, Ramos-Molina B, Frutos MD, Arranz-Salas I, Reyes-Engel A, Queipo-Ortuño MI, Cardona F. RNA expression changes driven by altered epigenetics status related to NASH etiology. Biomed Pharmacother. 2024 May;174:116508. doi: 10.1016/j.biopha.2024.116508. Epub 2024 Apr 4. PMID: 38579398.