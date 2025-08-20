El núcleo, situado entre las barriadas de El Peñón y Zapata, ha programado una noche flamenca y animación con DJ, el sábado, y una degustación de paella y castillos hinchables, el domingo

La urbanización Puerta Alhaurín, situada entre las barriadas de El Peñón y Zapata, celebrará este próximo fin de semana su ya tradicional ‘Fiesta del Agua’, la verbena con la que esta zona del municipio festeja el verano. Organizada por la Asociación de Vecinos en colaboración con el Ayuntamiento, tendrá lugar este sábado 23 y el domingo 24 de agosto en la pista polideportiva que lleva el mismo nombre.

El sábado por la noche, desde las nueve y media, se celebra una noche flamenca con la actuación de grupos de baile y la cantante Lola Fernández. El DJ Paco Luque pondrá la música hasta que el cuerpo aguante para finalizar la noche.

Ya el domingo la celebración es a mediodía con una degustación popular de paella popular y la instalación de castillo hinchables con agua para el disfrute de los asistentes, particularmente, de los más pequeños.

Una vez más, la fiesta contará con servicio de barra con comida y bebida a precios populares.

Desde la asociación de vecinos invitan a todos los residentes de la zona así como alhaurinos y visitantes a disfrutar con esta celebración y compartir con los vecinos y vecinas un fin de semana de diversión y entretenimiento.

