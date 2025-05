Andalucía suma cinco casos nuevos en la última semana con un total de 13 brotes, de los que seis ya se han cerrado

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha activado la búsqueda de grupos de personas que, por diversas razones, no están inmunizadas contra el sarampión, pese a ser una enfermedad prevenible por vacunación. El objetivo es ofrecer la vacunación de la triple vírica a estas personas con el objetivo de evitar brotes epidémicos de la enfermedad.

Estas ‘bolsas de susceptibles’ están formadas por los niños no vacunados, sea por decisión de los padres, por problemas en el acceso a la vacunación o por fallos en la cobertura del programa de vacunación; adultos jóvenes sin inmunización completa (personas que solo recibieron una dosis en la infancia o aquellos nacidos en periodos donde la vacunación no era obligatoria o no estaba ampliamente implementada); personas con contraindicaciones médicas (pacientes con enfermedades inmunodepresoras y personas alérgicas a componentes de la vacuna) e individuos con fallos en la respuesta inmune a la vacuna, en tanto que un pequeño porcentaje de personas (entre el 2 y el 5%) no desarrolla inmunidad tras la primera dosis de la vacuna.

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica advierte del peligro de estas ‘bolsas’ que permiten que siga circulando el virus en la comunidad, pese a contar con una cobertura de vacunación superior al 95% de la población, tal como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), y, por tanto, facilitan la aparición de brotes epidémicos en escuelas, comunidades o ciudades en las que la cobertura de la vacunación es menor. Además, estos grupos de personas no vacunadas ponen en riesgo a personas vulnerables que no pueden vacunarse por razones médicas y pueden genera un efecto en cadena que disminuya la protección colectiva.

De hecho, en Andalucía, el aumento de casos de sarampión que está experimentando este año se debe, en parte, a la presencia de estos grupos de personas no vacunadas, especialmente de adultos jóvenes y niños no vacunados en algunas áreas como el Distrito Costa del Sol. En Europa, países como Rumanía han tenido grandes brotes de esta enfermedad debido a las bajas tasas de vacunación en ciertas comunidades.

Por tanto, eliminar las ‘bolsas de susceptibles’ es clave para erradicar enfermedades prevenibles como el sarampión y evitar su reaparición en países con sistemas de vacunación avanzados.

El calendario vacunal en Andalucía establece la administración de dos dosis de la triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis) en niños. La primera dosis se inyecta a los 12 meses y la segunda, a los tres años. La primera inmuniza a la mayoría de los niños, pero un pequeño porcentaje no desarrolla la inmunidad (entre un 2 y un 5%), mientras que la segunda dosis asegura que más del 99% de las personas queden protegidas de por vida. Los adultos que no recuerden si han recibido la vacuna o pasado el sarampión deben acudir a su centro de salud para que su médico de cabecera pueda derivarle a la consulta de vacunas, donde la pondrán la triple vírica si no hay ninguna contraindicación médica.

Cinco casos nuevos en la última semana

En lo que va de año, se han declarado en Andalucía 72 casos de sarampión, cinco nuevos en los últimos nueve días. Estos nuevos casos se tratan de un adulto en Vera (Almería), que conforma brote familiar con un caso anterior; dos casos más en el brote del Hospital La Axarquía de Málaga (en el que además se han confirmado los dos casos que la semana pasada estaban como probables), uno en Málaga capital y otro en Torrox, en un menor de 15 años, que conforma brote familiar con un caso anterior.

Por tanto, en 2025 se han declarado hasta hoy 13 brotes en total de los que siete siguen activos y otros seis ya han sido declarados cerrados. Así, Málaga cuenta con un brote nuevo en Torrox, con dos afectados; un brote familiar con cinco casos confirmados, de fuente desconocida declarado el 18 de marzo, en la capital; además del brote declarado en el ámbito sanitario, concretamente en el Hospital La Axarquía de Málaga, declarado el 29 de abril, que cuenta con cinco afectados, uno de ellos importado de Marruecos.

En la provincia de Huelva, están activos actualmente un brote familiar en Moguer, con dos casos confirmados de dos hermanos trabajadores marroquíes, declarado el 29 de marzo, y el brote familiar importado de Marruecos en Lucena del Puerto, con cuatro casos en total en una familia de origen marroquí. Finalmente, en El Ejido (Almería), se declaró el 14 de abril un brote familiar con dos casos confirmados en dos trabajadores marroquíes que comparten domicilio y el nuevo declarado en Vera (Almería) con dos casos, uno de ellos procedente de Marruecos.

De los seis brotes que ya están cerrados dos se localizaban en Huelva, que sumaban seis afectados, y cuatro en Málaga, con 22 afectados en total.

Hasta ahora, el 26% de los casos han sido casos importados, estos casos importados proceden de Marruecos (17), Bélgica (1) y Dinamarca (1). De los casos no importados, 14 casos son casos aislados en los que se desconoce la fuente de infección (siete casos en Málaga capital, dos de Marbella, uno de Álora, uno de Calañas, uno de Huelva, uno de Palos de la Frontera y uno de Sevilla).

Además, ocho casos son menores de 1 año, de un brote ya cerrado en una guardería de Fuengirola (Málaga). El 31,9% han sido menores de 15 años y el 62,5% adultos (rango 15 y 70 años). Solo dos casos tenían antecedente de vacunación de una dosis documentada, el resto de casos no estaban vacunados o no se pudo conocer su situación vacunal (entre ellos menores cuyos países de origen son Marruecos y Rusia). El 35% de los casos ha precisado ingreso hospitalario.

En Almería se han registrado ocho casos (uno en Adra, tres en El Ejido, uno en Níjar, uno en Roquetas de Mar y dos en Vera), en Granada capital tres; en Huelva, 16 casos (uno en Calañas, dos Gibraleón, uno en Huelva capital, cuatro en Lucena del Puerto, dos en Moguer, tres en Palos de la Frontera, uno en San Bartolomé de la Torre y dos en San Juan del Puerto); en Málaga 44 casos (uno en Álora, uno en Casabermeja, nueve en Fuengirola, 18 en Málaga capital, dos en Marbella, siete en Mijas, uno en Ojén, uno en Rincón de la Victoria, uno en Torremolinos y dos en Torrox) y en Sevilla se ha registrado un caso en la capital. En Málaga la mayoría de los casos se concentran principalmente en el Distrito Sanitario de Costa del Sol (20 casos) y Distrito Málaga (19 casos).

Desciende la incidencia y aumentan los casos importados

Desde hace ocho semanas los casos se han producido solo en adultos, fundamentalmente entre 26 y 47 años, salvo el caso nuevo del niño de 15 años de Torrox (Málaga) y una vez que se ha descartado el del bebé de 13 meses de Sevilla. La mayoría de estos casos son importados de Marruecos, están relacionados con caso importado o asociados a brote, disminuyendo mucho los casos aislados de fuente desconocida (dos casos en las últimas seis semanas). Los brotes activos en este momento son brotes familiares en adultos con un pequeño número de casos y generalmente con dos generaciones de casos.

Salud y Consumo recuerda, como confirman los datos registrados, que el sarampión es una infección que se transmite fácilmente, puede cursar grave y puede afectar tanto a niños como adultos no vacunados. Por este motivo, recomienda la vacunación de los menores en las pautas establecidas y de los adultos que no tengan constancia de estar vacunados para proteger a aquellas personas que no pueden vacunarse.

La situación epidemiológica del entorno de Andalucía, especialmente Marruecos, que está experimentando un importante brote de sarampión desde octubre de 2023 y que ha extendido por el país con más de 40.000 casos notificados, incluidas 150 muertes; 3.012 casos en 15 países de la Unión Europea hasta el 15 de abril (Rumanía suma 5.104, seguida de Países Bajos con 251 y Francia con 180. España contabilizaba 203 casos hasta el 27 de abril; 712 casos confirmados en Estados Unidos, con dos fallecidos, hasta el 10 de abril o 731 en Canadá hasta el 11 de abril; así como la presencia de bolsas susceptibles y la estacionalidad del sarampión (primavera), hacen prever nuevos brotes en las próximas semanas y meses. La Consejería de Salud y Consumo ofrecerá un informe semanal los martes con los datos actualizados.