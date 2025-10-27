Antonio Sanz invita a la vacunación también a los profesionales de cuerpos y fuerzas de seguridad, bomberos, protección civil, instituciones penitenciarias y veterinarios, trabajadores de granjas o ganaderos

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante la inauguración del nuevo hospital de día intensivo para el tratamiento de pacientes con trastornos de la conducta alimentaria en el Hospital Doctor Muñoz Cariñanos de Sevilla, ha animado a los mayores de 60 años a vacunarse contra la gripe y la covid-19 y a los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad, bomberos, protección civil, instituciones penitenciarias y veterinarios, trabajadores de granjas o ganaderos a vacunarse frente a la gripe, toda vez que la Consejería, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y el Servicio Andaluz de Salud, comienza hoy una nueva fase de esta campaña de inmunización frente a estos virus respiratorios.

Antonio Sanz ha destacado que, desde el comienzo de la campaña, el pasado 30 de septiembre, se han vacunado 595.538 personas frente a gripe y 263.654 frente a covid-19; si bien, ha insistido en la necesidad de vacunarse porque “las vacunas son la mejor arma que tenemos para protegernos frente a estos virus que causan tantas hospitalizaciones”.

El pasado 20 de octubre arrancó la vacunación en la población mayor de 70 años y en niños de 5 años o más, adolescentes y personas adultas con patologías crónicas y situaciones de riesgo. En total, ya han recibido la vacunación frente a la gripe 285.957 (25,2%) mayores de 70 años y 188.443 (16,6%) frente a covid-19. En cuanto a la vacunación antigripal de los mayores de 70 años, por provincias, 23.489 (cobertura de 27,6%) han recibido la vacuna en Almería; 33.350 (20,4%) en Cádiz; 35.718 (30,7%) en Córdoba; 35.441 (27,5%) en Granada; 16.802 (24,9%) en Huelva; 29.821 (32,5%) en Jaén; 44.382 (19,7%) en Málaga; y 66.954 (26,1%) en Sevilla.

Desde el pasado 6 de octubre que comenzó la campaña en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad, un total de 29.081 personas internas en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad (el 81,3%) se han vacunado de gripe en Andalucía, así como 26.161 (73,1%) frente a covid-19. Por provincias, 2.803 (cobertura del 86,2%) son de Almería; 3.606 (84,2%) de Cádiz; 4.451 (88,5%) de Córdoba; 2.627 (84,6%) de Granada; 1.592 (77,3%) de Huelva; 3.365 (75,0%) de Jaén; 4.160 (69,9%) de Málaga; y 6.477 (85,5%) de Sevilla.

En la campaña de vacunación antigripal dirigida al personal sanitario y sociosanitario y a estudiantes en prácticas en centros residenciales y sanitarios, desde su inicio también el 6 de octubre, se han inmunizado 23.619 profesionales. Desde Sanidad se está impulsando una campaña en redes sociales para hacer hincapié en la vacunación de estos profesionales y así alcanzar unos niveles de protección mayor frente a la gripe, que también supone la protección de los pacientes a los que estos profesionales atienden.

Respecto a la vacunación frente a la gripe infantil, que se inició el 30 de septiembre, en el grupo de edad de 6 a 59 meses, han sido vacunados 112.642 niños (cobertura de 41,2%), de los que 11.781 (39,7%) son de Almería; 12.425 (33,8%) de Cádiz; 13.015 (53,6%) de Córdoba; 12.550 (41,1%) de Granada; 6.768 (41,4%) de Huelva; 9.351 (48,9%) de Jaén; 17.786 (33,9%) de Málaga y 28.966 (45,0%) de Sevilla. De este total, desde el comienzo de la vacunación infantil en los colegios, 75.781 (59,2%) escolares de 3 y 4 años han recibido la vacunación en sus centros educativos.

En cuanto a la vacunación frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) que comenzó el pasado 22 de septiembre, ya han sido inmunizados con nirsevimab 28.095 (cobertura del 87,8%) lactantes menores de 6 meses, de los que 2.963 (86,3%) son de Almería; 3.665 (87,9%) de Cádiz; 2.587 (92,1%) de Córdoba; 3.176 (86,2%) de Granada; 1.669 (85,9%) de Huelva; 2.033 (93,2%) de Jaén; 5.183 (84,9%) de Málaga y 7.668 (88,9%) de Sevilla. También han recibido el medicamento 415 niños de alto riesgo menores de dos años y 1.064 menores de un año con antecedente de prematuridad.

Según la información ofrecida por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA), la actividad de la gripe se encuentra en un nivel bajo, el esperado para esta época del año, detectándose circulación esporádica del virus en las últimas cuatro semanas desde el inicio de la temporada.

Desde Sanidad se recuerda que las principales recomendaciones para prevenir estas infecciones respiratorias son vacunarse, usar mascarilla, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo o con el codo y lavarse con frecuencia las manos.

Cronograma de la campaña

A partir del 12 de noviembre se iniciarán las jornadas de vacunación sin cita para los grupos diana, que se celebrarán todos los miércoles mientras dure la campaña, en los centros de salud.

En esta campaña de vacunación frente a la gripe, Salud ha invertido 23,67 millones de euros y prevé que se vacunen más de 1,7 millones de andaluces.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha recordado que las personas incluidas en los grupos diana pueden pedir cita para la vacunación a través de la aplicación de Salud Responde o por vía telefónica, ClicSalud+ o en su centro de salud.