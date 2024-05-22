El próximo lunes, 27 de mayo, comienzan los trabajos en toda la red de alcantarillado y saneamiento del municipio, que se desarrollará por zonas a lo largo de cuatro semanas con la finalidad de prevenir plagas.
El plan corre a cargo del Servicio Municipal de Aguas.
El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre va a iniciar a partir del lunes, 27 de mayo, una nueva campaña dentro su plan anual de tratamiento de desinsectación y desratización en la localidad con el objetivo de prevenir plagas.
La actuación se lleva a cabo a través del Servicio Municipal de Aguas dependiente de la Concejalía que dirige Abel Perea.
Los trabajos, ejecutados por una empresa especializada, consistirán, como es habitual, en la aplicación de productos específicos en la red de saneamiento y alcantarillado para eliminar insectos y ratas y minimizar su reproducción. En principio, las tareas empezarán por Peralta y Taralpe y cada día, de lunes a viernes, se actuará en diferentes zonas y barriadas para abarcar la totalidad de los núcleos habitados del término municipal.
Esta es la segunda de las campañas previstas en el año y el calendario puede variar en función de las condiciones meteorológicas o de las necesidades del servicio, entre otros factores. Desde el Servicio de Aguas recuerdan que además de las campañas cuatrimestrales, de manera extraordinaria y a petición ciudadana se solucionan otras incidencias por la presencia inusual de cucarachas o ratas a lo largo del año.
PROGRAMA PREVISTO POR ZONAS Y BARRIADAS:
Lunes 27/05/24: TARALPE Y PERALTA
Martes 28/05/24: PINOS DE ALHAURÍN
Miércoles 29/05/24: VIÑAGRANDE, ALTOS DE VIÑAGRANDE Y POLÍGONO LAS VIÑAS
Jueves 30/05/24: PLATERO 1º Y 2º Y EL LIMÓN
Viernes 31/05/24: JARDINES DE ALHAURÍN, HUERTA ALTA, HUERTA NUEVA Y CARRANQUE
Lunes 03/06/24: ZONA CENTRO (CASCO ANTIGUO) Y ERMITA DEL CERRO
Martes 04/06/24: EL ALAMILLO, LLANOS DE LA VIRGEN, BLAS INFANTE, BARRIO LA ALEGRÍA Y AVENIDA REYES CATÓLICOS
Miércoles 05/06/24: EL CORDOBÉS, EL RELOJ E ISAAC PERAL HASTA ROTONDA DEL ENCUENTRO
Jueves 06/06/24: FUENSANGUÍNEA Y LA ZAMBRANA
Viernes 07/06/24: LA CAPELLANÍA
Lunes 10/06/24: LOS MANANTIALES
Martes 11/06/24: CORTIJOS DEL SOL, BELLAVISTA DE ZAMBRANA, TORRESOL, PUEBLO CORTIJO Y TERRAZAS DEL VALLE
Miércoles 12/06/24: EL LAGAR, TABICO ALTO, CASAS BLANCAS Y VAGUADA DE LA SIERRA
Jueves 13/06/24: RETAMAR, TABICO BAJO Y SANTA CLARA
Viernes 14/06/24: POLÍGONOS INDUSTRIALES Y PAREDILLAS
Lunes 17/06/24: EL ROMERAL, TORREALQUERÍA Y LA ALQUERÍA
Martes 18/06/24: EL PEÑÓN, MOLINA, ZAPATA, HACIENDA GARRIDO, MESTANZA Y SANTA AMALIA
Teléfono Servicio Municipal de Aguas: 952 411 444.
Más noticias: www.alhaurindelatorre.es y www.torrevisiontelevision.es Únete a nuestro canal de Whatsapp: https://acortar.link/G42qRb