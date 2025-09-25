El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ albergará este espectáculo el próximo 11 de octubre a las 20.00 horas. El grupo, formado por violín, guitarra, acordeón y contrabajo, interpretará varias piezas de conocidas bandas sonoras. Entradas: 5 euros

El Área de Cultura que dirige Manuel López, ha programado para el próximo 11 de octubre, sábado, a las ocho de la tarde, en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ un concierto a cargo del grupo alhaurino Sesión Continua con la música de cine como protagonista. El objetivo no es otro que llevar las bandas sonoras más representativas de conocidas películas de todos los tiempos en un formato reducido, contando con instrumentos como el violín, la guitarra, el acordeón y el contrabajo.

El recital ha sido presentado por el edil de Cultura, Manuel López; la técnica del área, Toñi Cordero; y el miembro del grupo y violinista del mismo, Javier Santiago. Las localidades para disfrutar de este recital ya están a la venta en el propio Centro Cultural o bien a través de internet en la ticketera www.mientrada.net al precio de cinco euros.

El grupo nace de la Asociación Lauro Musical y está formado por Javier Santiago al violín; Isidro Tomé en la guitarra; Javier Flores al acordeón; y José Luis Díaz en el contrabajo. Javier Santiago es profesor superior de violín además de guitarrista y compositor autodidacta y actualmente es miembro del grupo Dunas (Tributo a Triana).

Isidro Tomé estudia guitarra con Antonio Losada y Pedro Blanco y junto a Andrew Maer forma un dúo con actuaciones por toda la provincia de Málaga.

Javier Flores cuenta con estudios en el Conservatorio Superior de Música de Málaga de piano, violoncello y composición. Fue cofundador de la Escuela de Música de Alhaurín de la Torre y autor de la música del himno oficial del municipio.

José Luis Díaz es profesor superior de contrabajo y profesor titular en el Conservatorio Profesional de Música ‘Manuel Carra’ y ha pertenecido a la Orquesta Sinfónica de Málaga.

El concejal de Cultura ha afirmado que será un concierto muy especial y en el que «disfrutaremos mucho con la música que todos conocemos» a la vez que ha felicitado al grupo por el éxito que cosechó en su anterior concierto en el Centro Cultural y ha invitado a los amantes de la música a acudir a este.