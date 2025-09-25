La Asociación Abrazo Amigo organiza el próximo 9 de octubre una nueva jornada de prevención y revisión de lunares destinada a detectar posibles lesiones cutáneas de forma temprana.

La actividad, totalmente gratuita y abierta a cualquier persona interesada, se llevará a cabo en la sede de la entidad, situada en Avenida España nº 14, Local 1 (Alhaurín de la Torre), en horario de 10:00 a 13:00 horas.

Las revisiones estarán a cargo de la doctora Adrienn Eva Hajnal, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Debrecen (Hungría) y especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología.

Desde la asociación se recuerda la importancia de prestar atención a cualquier cambio en el color, tamaño o forma de los lunares, ya que una detección precoz puede ser clave para la salud dermatológica.

Las plazas son limitadas y es necesario solicitar cita previa llamando al teléfono 623 321 963.

La organización anima a la ciudadanía a compartir la información para que pueda llegar a quienes puedan necesitar este servicio de prevención.