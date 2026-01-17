La Consejería de Cultura ha destinado para la primera convocatoria de estas subvenciones un total de 400.000 euros, siendo 2500 euros la cantidad máxima por beneficiario

Del Pozo destaca que “nueve de cada diez bandas beneficiarias están radicadas en municipios medianos y pequeños andaluces”

Un total de 166 bandas de música radicadas en Andalucía se beneficiarán de las ayudas impulsadas por la Consejería de Cultura y Deporte para la compra y renovación de instrumentos. Así lo ha anunciado esta mañana la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, durante su participación en el I Encuentro Nacional de Compositores de Música Sacra Procesional, que se celebra en Sevilla, donde ha reiterado “el respaldo del Gobierno andaluz con las agrupaciones musicales, dotándolas por primera vez con estas subvenciones”.

Con estas ayudas, que alcanzan los 400.0000 euros, tras una ampliación de crédito a principios de diciembre de 100.000 euros, las entidades beneficiarias, procedentes de las ocho provincias andaluzas, podrán renovar y comprar instrumentos de viento, de madera y metal, de percusión y cualesquiera otros utilizados por las bandas.

De las 166 entidades beneficiarias, un total de 35 corresponden a bandas de música de la provincia de Sevilla; 26 a bandas de la provincia de Jaén; 24 a agrupaciones de Almería; otras 20 a entidades de la provincia de Granada; 18 a agrupaciones malagueñas; 15 a bandas musicales de la provincia de Huelva; y las 28 restantes corresponden a agrupaciones de Córdoba y Cádiz, con 14 en cada una de ellas.

Estas ayudas, convocadas el pasado 1 de septiembre, en régimen de concurrencia no competitiva, se dirigen a las asociaciones o fundaciones culturales de carácter musical sin ánimo de lucro y las hermandades y cofradías que tengan vinculadas o adscritas bandas de música, que estén inscritas en el registro público que resulte exigible conforme a su normativa de aplicación y tengan su domicilio social en la comunidad autónoma andaluza.

“Estas formaciones mueven a miles de personas, organizan desfiles procesionales y festivales, concursos y conciertos multitudinarios y forman a músicos, dinamizando la cultura local, contribuyendo a la conservación de una parte importante del patrimonio cultural y representando un vehículo perfecto para acercar al público una amplia y rica oferta musical”, ha señalado la consejera.

Asimismo, Del Pozo ha destacado que “nueve de cada diez de las bandas beneficiarias de estas ayudas están radicadas en pequeños y medianos municipios de Andalucía”. Un dato, ha añadido, que “evidencia que las bandas de música son uno de los activos culturales y formativos más dinámicos y de mayor implicación en todo el territorio andaluz”.

En relación a las ayudas, ha detallado que son subvencionables los gastos por la adquisición de instrumentos de viento de madera y metal, de percusión y cualesquiera otros utilizados por las bandas, quedando expresamente excluido la adquisición de cualquier tipo de accesorio, excepto los de los instrumentos de percusión, atriles de concierto, luces de atril, mamparas separadoras de percusión, tarimas elevadoras para set de percusión o secciones viento metal.