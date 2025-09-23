Del 25 al 28 de septiembre, el Recinto Ferial de Alhaurín de la Torre acoge por primera vez The Burger Cup, el campeonato nacional de hamburguesas en el que las mejores propuestas del país compiten frente a frente por el voto del público.

Tras arrasar en ciudades como Valencia, Granada, Salamanca o Madrid, The Burger Cup aterriza en la provincia de Málaga con una propuesta gastronómica de alto nivel, actividades para todos los públicos, música en directo y acceso gratuito.

LAS MEJORES HAMBURGUESERÍAS DE ESPAÑA, EN UN SOLO LUGAR

Durante cuatro días, el público podrá probar y votar las burgers de nueve hamburgueserías reconocidas por su trayectoria, originalidad y premios obtenidos en sus respectivas comunidades autónomas. Esta edición contará además con una incorporación internacional inédita en España.

Participantes confirmados:

– Naches (Ávila) – Expertos en ahumados, carne de vaca avileña y pan artesanal. Una propuesta auténtica con sello local y mimo en cada bocado.

– Smokie (Madrid) – Cocina a fuego lento y ahumado real. Sabor profundo y carácter castizo.

– Blitz Smash (Murcia) – Smashburgers contundentes y virales. Un referente del formato smash en el sur.

– Briochef (Madrid) – Ganadores de la Mejor Hamburguesa de Madrid en 2024 y 2025. Elegancia técnica y sabor redondo. En el top 25 mundial.

– Ficus (Andalucía) – Burger de autor con su característico pan rosa, propuesta visual y sabores que arrasan en redes.

– Vulcano Grill (Torrejón de Ardoz) – Creatividad explosiva y su icónica jeringuilla de baconnesa como símbolo.

– BurgerLab (Albacete) – Ciencia y creatividad aplicadas a la cocina. Propuestas innovadoras sin perder la esencia smash.

– Schuessler (Valencia) – Técnica, equilibrio y calidad. Una burger cuidada hasta el último detalle.

– MrBeast Burgers (USA) – Por primera vez en España, directamente desde EE. UU. Una de las marcas más virales del mundo aterriza en The Burger Cup, generando una expectación máxima entre el público joven y amante del fenómeno smash.

UNA EXPERIENCIA COMPLETA PARA TODA LA FAMILIA

El evento incluye una programación paralela que convierte The Burger Cup en un verdadero festival para todos los públicos:

– Música en directo y DJs durante todo el evento

– Showcooking infantil gratuito el sábado a las 13:00 h (con inscripción previa por mensaje directo)

– Zona pet-friendly

– Ambiente familiar, votación interactiva y sorpresas diarias

ZONA DULCE CON PROPUESTA VIRAL

Los postres estarán a cargo de El Señor de las Donas, creador de una de las propuestas dulces más virales del momento. Donuts artesanales rellenos, coberturas llamativas y presentaciones sorprendentes convertirán esta zona en uno de los puntos más visitados del recinto. Un final dulce que no defrauda.

INFORMACIÓN DEL EVENTO

Ubicación: Recinto Ferial – Alhaurín de la Torre

Fechas: Del 25 al 28 de septiembre de 2025

Horarios:

• Jueves: 19:00 – 00:00 h

• Viernes: 19:00 – 01:00 h

• Sábado: 12:00 – 01:00 h

• Domingo: 12:00 – 00:00 h

Entrada: Libre