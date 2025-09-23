El Área de Cultura presenta una nueva edición de esta cita ya consolidada del otoño en Alhaurín de la Torre y que suma un total de cinco funciones todos los viernes del mes (días 7, 14, 21 y 28) y, también, el sábado 22. Habrá ludoteca gratuita para las familias

El Área de Cultura ha presentado la nueva edición de su Ciclo de Teatro de Noviembre, que traerá al Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ los cuatro viernes del mes y también, el sábado 22, lo mejor del teatro con obras de géneros variados. Además, participan cinco compañías diferentes, todas ellas con un gran prestigio y recorrido en los escenarios con obras premiadas en distintos festivales. La mayoría ya han pasado por este ciclo anteriormente, por lo que conocen al público alhaurino.

La cita la ha dado a conocer el concejal de Cultura, Manuel López, junto al equipo del área. Las funciones comienzan a las ocho de la tarde y las entradas tienen un precio de cinco euros a la venta en el propio Centro Cultural o bien a través de internet, en la ticketera www.mientrada.net. Además, el ciclo contará con un servicio de ludoteca gratuito durante la representación para niños a partir de los 2 años.

ESCUELA DE ESPECTADORES

Este 2025 como novedad se va a crear una Escuela de Espectadores en Escena, dirigida por el reconocido formador en arte escénica Paco Corpas. Esta escuela, completamente gratuita, cuenta con 40 plazas y busca formar a un grupo heterogéneo de personas que fidelicen con el teatro y van a trabajar los martes, de 18 a 20 horas, en el mismo Centro Cultural analizando la obra que se podrá disfrutar el viernes en el ciclo. Tras la función mantendrán un encuentro con los actores y actrices de las funciones, y finalmente, el siguiente martes analizarán a posteriori la obra que vieron.

PROGRAMA DEL CICLO

El 7 de noviembre el ciclo lo inicia la obra ‘El mueble (o todas esas cosas que nunca nos diremos)’ a cargo de la compañía andaluza Histrión Teatro y cuenta con el premio Lorca 2028 a mejor adaptación teatral. Está destinada a un público adulto y las actrices protagonistas ya estuvieron el pasado año en este escenario con ‘Juana la Loca’.

El 14 de noviembre se representa ‘El Testamento’, a cargo de Zum-Zum Teatro con el Premio Fetem 2023 a mejor dirección. El público a partir de 14 años puede asistir a la obra protagonizada por un único actor que representa la vida de un actor de teatro con sus idas y venidas.

El viernes 21 la danza toma el protagonismo del ciclo de la mano de la compañía Silencio Danza con su espectáculo ‘Las Furias’ que cuenta con tres importantes premios en su haber como son el Premio Lorca 2022 a mejor espectáculo de danza y mejor intérprete femenina y el Premio Ateneo 2022 al mejor esoectáculo de danza. La obra es de la artista de danza Nieves Rosales y reivindica el rol de la mujer desde el punto de vista masculino.

La única cita en sábado es el día 22 con la obra estrenada en el Festival FESTEME, ‘Aletheia’, de Las Poderío destinada a un público adulto con malabares, arte escénica y mucha música. El cierre lo pone el viernes 28 la obra ‘El crédito’ de la compañía Descalzo y Cromagnon Producciones y con dos actores de primer nivel en el cartel como son Pablo Carbonell y Armando del Río en una excelente adaptación y una brillante dirección técnica.

El concejal de Cultura ha destacado la solidez del ciclo y la apuesta decidida por compañías destacadas del mundo del teatro realizando una invitación a disfrutar de cada una de las obras «por un precio accesible a todos». López ha felicitado a la técnica del área, Toñi Cordero, por la selección de las obras «que dan brillo a nuestra programación cultural».

La propia Toñi Cordero ha asegurado que las cinco funciones están al nivel que se requiere en un ciclo de teatro tan consolidado como éste y ha resaltado la apuesta por fidelizar al público del teatro con la creación de la Escuela de Espectadores que sin duda permite a los aficionados acercarse más a este mundo.

Todas las sinopsis de las obras pueden encontrarla en el cartel adjunto o al comprar su entrada en los dos puntos habilitados.