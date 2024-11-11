(Eduardo Madroñal Pedraza) “Ojalá lleguen todas las ayudas que andan prometiendo las instituciones” . Rozalen sobre Letur.

No hay que olvidar. Hay que tener memoria. Para que no se repitan los mismos sufrimientos de la gente que en anteriores catástrofes. El 20 de octubre de 1982 se produjo una terrible inundación provocada por la ruptura de la presa de Tous -la pantanà– que anegó toda la comarca de la Ribera Alta, destrozando pueblos enteros y causando ocho víctimas mortales. Tras veinte años de lucha legal -encabezada por el abogado Arturo Terol- miles de damnificados consiguieron que el Tribunal Supremo reconociera la responsabilidad del Estado. Pero la mayoría no se benefició ni de las ayudas ni de la sentencia; habían muerto ya.

Experiencias con las ayudas en otras catástrofes

En 2021, la erupción en Cumbre Vieja de La Palma arrasó más de 1.300 residencias y 370 hectáreas de cultivo. Se anunciaron ayudas millonarias, pero las psicológicas nunca llegaron a pesar del aumento de los suicidios y los problemas mentales. Y después de pasar ya tres años, varias decenas de personas siguen sin casa, y tienen que vivir en tiendas de campañas, en contenedores industriales o en caravanas, denuncia Francisco Rodríguez Pulido, presidente de la asociación de afectados por el volcán Tierra Bonita.

Setenta y una personas de las afectadas por el volcán que se quedaron sin casa han vivido desde 2021 hasta hace cuatro meses en hoteles. Se calcula que de 7.800 personas afectadas solo mil viven ya en condiciones dignas. La Asociación Plataforma de Afectados por el Volcán reclama al Gobierno de Pedro Sánchez 100 millones de euros que se les aseguró para este año 2024.

En 2011, miles de personas en la localidad de Lorca (Murcia) se vieron sorprendidas por un terremoto de 5.1 grados en la escala Richter. Aunque Gobierno aprobó a los pocos días una serie de medidas y ayudas para la reparación de daños causados, la Plataforma Afectados Devolución Ayudas Terremoto Lorca todavía denunciaba en 2022 -once años después de la catástrofe- que había familias a las que aún no se les habían pagado íntegramente las ayudas para el alquiler. En octubre pasado el Gobierno aprobaba la concesión de 500.000 euros a la Región de Murcia para hacer frente a las ayudas que no habían llegado trece años después.

Primeras ayudas del Gobierno y la Generalitat

El Consell de la Generalitat valenciana ha aprobado una ayuda directa de 6.000 euros a todas las familias cuyas viviendas se han visto afectadas por la DANA -que se tramitará por vías de máxima urgencia- para que sean entregadas en el plazo de una semana desde su petición. También ha aprobado ayudas de 200.000 euros a los ayuntamientos para los gastos de urgente necesidad que están afrontado tras las inundaciones. Además, ha garantizado todos los medios humanos y técnicos para conseguir la máxima celeridad.

Estas dos primeras medidas a familias y ayuntamientos forman parte del primer conjunto de ayudas de 250 millones de euros anunciado en los días anteriores por el president de la Generalitat, Carlos Mazón. A la vez que estas medidas, Mazón solicitaba al Gobierno de España ayudas por valor de 31.402 millones de euros -equivalente al presupuesto de un año de la comunidad autónoma valenciana- con el objetivo de reconstruir y paliar los efectos de la catástrofe.

Las ayudas del Gobierno de España

El primer paquete de ayudas sumará un total de 10.881 millones de euros. Un plan en tres etapas, que cubre 75 municipios, la mayoría valencianos. Las dos fases siguientes -reconstrucción y relanzamiento- no tienen todavía dotación económica y ni se conoce su contenido, pero serán para reconstruir las zonas afectadas.

Las ayudas directas son: incapacidad 72.000 euros; destrucción total de la vivienda 60.480€; daños estructurales 41.280€; daños no estructurales 20.640€; cambiar muebles, electrodomésticos y enseres 10.300€; reparaciones en comunidades de vecinos 37.000€; ayudas a autónomos 5.000€; y ayudas a pymes, desde 10.000 hasta 150.000 euros. Además, quienes hayan perdido su vehículo recibirán una indemnización un 20% superior al valor de tasación del mismo.

Los 10.881 millones de euros necesarios para estas ayudas serán asumidos por varios ministerios, Inclusión y Seguridad Social, Agricultura, Interior, Hacienda y Economía.

Eduardo Madroñal Pedraza