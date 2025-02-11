(Por Jesús Miguel Relinque Mota) El alumnado extranjero del aula de Atal del IES Gerald Brenan de Alhaurín de la Torre ha realizado unos trabajos muy singulares para conmemorar el día de San Valentín de 2025.

Alumnado de diferentes países como China, Marruecos, Reino Unido y Holanda han desarrollado con mucho cariño y singularidad unos trabajos para el día del amor o San Valentín 2025 .

En sus trabajos han expresado con dibujos y con palabras en sus dos lenguas español y su lengua de origen la importancia del amor romántico de las parejas pero también del amor a nuestros amigos, familia y todos los seres queridos incluso animales y plantas ya que todas las personas y seres que amamos están en nuestra vida y nos aportan mucho.

Por otro lado el amor , el respeto , el afecto y amistad siempre deben estar unidos fuertemente y esto lo saben y lo expresan bastante bien nuestros alumnos .

Y es que el amor a nuestros semejantes es fundamental para la vida en paz y esto a veces se nos olvida y nunca debería ser olvidado.

Solamente mirando las noticias podemos ver cómo hay muchas guerras ahora mismo en nuestro mundo y eso no ocurriría si triunfara siempre el amor en todas partes.

El amor sin respeto no es amor es otra cosa, por tanto desde el punto de vista educativo y pedagógico ha resultado ser un trabajo muy productivo con los alumnos extranjeros de Atal para celebrar un día de tanto amor.

Jesús Miguel Relinque Mota profesor de Atal e interculturalidad IES Gerald Brenan Alhaurín de la Torre, Málaga.