El alcalde, Joaquín Villanova, y la concejala de Personal, Pilar Conde, felicitan a los trabajadores, que han firmado sus documentos en un sencillo acto en el Salón de Plenos, tras haber culminado sus procesos de promoción interna.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre fue ayer escenario de la toma de posesión de tres funcionarios y dos laborales fijos, tras superar los correspondientes procesos de promoción interna. Se trata de tres funcionarios (técnico auxiliar de Albañilería; técnico auxiliar de Carpintería, y técnica media de Archivo-Biblioteca), así como de tres laborales fijos (una técnica auxiliar, una técnica auxiliar de Biblioteca-Hemeroteca y un técnico auxiliar de Mecánica), plazas que han logrado después de superar igualmente las pruebas convocadas.

El alcalde, Joaquín Villanova, presidió el acto y felicitó a las personas que han conseguido este salto de categoría. Concejales de la Corporación Municipal, con la edil de Personal y Recursos Humanos, Pilar Conde, a la cabeza y representantes sindicales y de diferentes departamentos del Consistorio han estado presentes para dar la enhorabuena a los protagonistas, así como familiares y amigos.

La toma de posesión de ayer viene a continuar el proceso de mejorar la plantilla y las condiciones de trabajo de los empleados locales buscando siempre las fórmulas idóneas que garanticen también la prestación de unos servicios públicos de calidad para la ciudadanía.

El regidor enmarcó estos procedimientos dentro del compromiso alcanzado con los representantes de los trabajadores para impulsar planes de acción para la estabilización del empleo, facilitar la promoción interna, reforzar la plantilla con nuevas plazas y crear bolsas de interinidad o de trabajo temporal.