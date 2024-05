Será el viernes 14 de junio en la E.T.S.I. de Informática de la Universidad de Málaga

Una decena de expertos, de reconocida trayectoria internacional en ciberseguridad, expondrán las últimas tendencias y desafíos del sector

El programa completo de charlas y las entradas ya están disponibles desde la web www.uad360.es

El principal evento dirigido a la comunidad de la ciberseguridad, UAD360, tendrá lugar el 14 de junio en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga, donde una decena de expertos en ciberseguridad de reconocido talento a nivel nacional se dará cita para tratar las últimas novedades del sector.

Esta cuarta edición del Congreso de Ciberseguridad UAD360 se posiciona como espacio de encuentro de especialistas, profesionales y estudiantes, donde se abordarán los principales temas de actualidad de la seguridad informática.

Las entradas de la UAD360, a un precio de 20 euros, ya están disponibles en su página web www.uad360.es.

AGENDA DEL CONGRESO

El evento, programado para toda la jornada del viernes 14 de junio, desde las 8:00 horas de la mañana a las 20:00 horas de la tarde en el auditorio con capacidad para 400 personas de la E.T.S.I. de Informática de la Universidad de Málaga, ofrece un programa completo de charlas de nivel técnico y formativo.

El congreso contará con algunos de los mayores especialistas del país, como el analista de ciberinteligencia Carlos Seisdedos, Marta Gómez, Software Engineer de Google, el creador de la plataforma para realizar pruebas de penetración en aplicaciones web Burp Bounty, Eduardo García Melia, Rubén García y Juan Ortega, Lead Software Developer y CTO de Hispasec, Joel Gámez, Red Team Cybersecurity Expert, Pablo San Emeterio, CEO de Vapasec, Mercedes Muñoz, Pentester en Telefónica Tech, y Carlos Polop, encargado de cerrar el congreso y jefe de HackTricks, el wiki educativo más famoso sobre hacking y ciberseguridad. También habrá bloques de charlas breves, una zona de networking, retos y sorteos.

El congreso, organizado por Hispasec, cuenta en 2024 con el apoyo institucional del del Centro de Ciberseguridad de la Agencia Digital de Andalucía y de la E.T.S.I de Informática de la Universidad de Málaga, y es posible gracias al patrocinio de Cajamar, Koodous y XM Cyber. Asimismo cuenta con la colaboración de varias comunidades ciber que se han unido con el mismo objetivo de difusión de contenidos en torno a la ciberseguridad, como son Hackademics Forum y Hack and Beers desde Córdoba, Hack-én en Jaén, Yes We Tech y Securiters, que promueven la igualdad de oportunidades en el sector tecnológico, OpenSouthCode, evento de referencia de tecnología libre, entre otras.

Más información en http://www.uad360.es

SOBRE HISPASEC

Hispasec, empresa decana de ciberseguridad en España con presencia en más de 40 países, nació hace 25 años. Es cuna de talento y referente en el sector tecnológico, ofreciendo soluciones innovadoras a alrededor de 300 clientes de Análisis de Riesgos, Ciberinteligencia, Pentest, Threat Intelligence y Antifraude con SOC 24/7.

Destaca por proyectos como el blog de noticias de seguridad informática Una al día, Virustotal, adquirido por Google, los retos de Una al Mes de hacking ‘Captura a la famosa bandida’, #CTFBandit, y el congreso anual UAD360. Posee una comunidad de más de 55.000 seguidores en redes sociales. Más información en www.hispasec.com

Contacto: Escarlata González Lindgren. Communication Manager. escarlata@hispasec.com

Marta Barrio Marcos, divulgadora en ciberseguridad a través del canal de Securiters, será la encargada de dinamizar y presentar el evento que contará con una zona demostrativa y de networking, un set de entrevistas, retos, juegos y sorteos.