Las autoridades municipales inauguran la gran fiesta de la hamburguesa en el recinto ferial, con nueve especialidades a concurso y muchos puntos de atracción

Este jueves ha quedado inaugurado el gran evento del fin de semana en Alhaurín de la Torre: la primera edición de ‘The Burger Cup’ en el recinto rerial de El Cordobés-El Reloj. Cientos de personas se han dado cita para disfrutar con las mejores hamburguesas del país e incluso de fuera de nuestras fronteras, ya que por primera vez en España está la empresa estadounidense MR Beast Burger.

El alcalde, Joaquín Villanova; la concejala de Juventud, Iraya Villalba; y otros concejales de la Corporación Municipal han asistido al evento y han recorrido las instalaciones que se han habilitado, que cuenta con una gran espectacularidad, mucha luz y un excepcional ambiente en la zona del recinto donde se instalan las atracciones en Feria.

Nueve son las especialidades que se han presentado en esta edición y que pueden ser votadas a través de un enlace que se les ofrece al comprar alguna de estas hamburguesas para elegirla como la mejor del concurso. Por si aún queda hambre y hueco en el estómago, hay un ‘food truck’ de postres y otro de patatas y pollo. Además, el espacio es ‘pet friendly’ lo que permite acudir con las mascotas.

Las hamburguesas que compiten son:

-Nache’s, de Ávila, expertos en ahumados con carne de vaca avileña, pan artesanal y mucho mimo en cada bocado.

-Smokiemadriz, desde Madrid, que presentan su hamburguesa hecha a fuego lento y ahumado.

-Blitz Burger, de Murcia, con su smashburger de alta calidad.

-Briochef.es, de Madrid, que ha sido elegida mejor hamburguesa de Madrid en 2024 y 2025.

-Ficus Burger Food es la representación andaluza, con la hamburguesa de pan rosa.

-Vulcano Grill, de Torrejón de Ardoz (Madrid), que destaca por la jeringuilla de queso fundido en sus hamburguesas.

-Burger Lab llega desde Albacete y se presenta como una mezcla de ciencia, carne y creatividad.

-Schburger de Valencia con un toque rompedor en su creación.

-MR Beast Burger es la representación internacional, llegados desde Estados Unidos con presencia por primera vez en España.

Hay que destacar que para los alérgicos al gluten hay pan sin gluten y hamburguesas para el público infantil, todas con precios muy variados para todos los bolsillos.

‘The Burger Cup’ podrá visitarse el viernes de siete de la tarde a una de la madrugada; sábado de 12:00 a 01:00 horas y domingo, de 12:00 a 24:00 horas.

El alcalde ha destacado «lo bien montado que está» y ha animado a acudir en estos días y probar alguna de las hamburguesas así como disfrutar de un gran ambiente» a la vez que ha felicitado al Área de Juventud por la iniciativa.

La concejala de Juventud ha destacado que eventos como este están teniendo mucho éxito en municipios de la provincia y Alhaurín de la Torre «no podía quedarse atrás» en este modo de ocio y para que nuestro jóvenes, y en general toda la familia, pueda disponer de una alternativa festiva para este fin de semana. Las autoridades han agradecido a todos los participantes su disposición a hacerlo y traer al municipio sus creaciones más espectaculares.