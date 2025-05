Este estudio confirma que una intervención intensiva en el estilo de vida basada en la dieta mediterránea hipocalórica, el ejercicio físico y el apoyo conductual enlentece el deterioro de la función renal en adultos con sobrepeso y obesidad. Publicado en el Journal of Internal Medicine, este hallazgo refuerza la importancia de las estrategias de prevención en el abordaje de las enfermedades metabólicas y podría influir en futuras recomendaciones clínicas para la salud renal en poblaciones de riesgo.

Investigadores de IBIMA-Plataforma BIONAND han participado en un estudio de repercusión internacional, publicado en Journal of Internal Medicine, que demuestra cómo una intervención intensiva en el estilo de vida enlentece el deterioro de la función renal en personas con sobrepeso y obesidad. Este estudio se enmarca dentro del subproyecto LIKIDI del ensayo clínico multicéntrico PREDIMED-Plus, con gran impacto internacional en el abordaje de las enfermedades metabólicas y prevención cardiovascular. Concretamente, este subproyecto, que ha sido liderado por Isabel Cornejo Pareja (Investigadora Principal del nodo de Málaga) tiene como objetivo profundizar sobre marcadores novedosos de función renal en el contexto de una intervención intensiva de estilo de vida.

El equipo de investigadores del grupo A-02 de IBIMA Plataforma BIONAND, en el que participan los especialistas en endocrinología y nutrición José Ignacio Martínez Montoro, Isabel Cornejo Pareja y Francisco J. Tinahones Madueño, ha analizado los efectos de un programa intensivo basado en la dieta mediterránea hipocalórica, junto con el incremento de la actividad física y estrategias conductuales sobre la función renal, evaluada mediante cistatina C y creatinina, método de referencia para la estimación de la función renal.

Resultados con impacto clínico y preventivo

Los resultados de la investigación muestran que los participantes que siguieron la intervención intensiva experimentaron un enlentecimiento en el deterioro en la función renal en comparación con aquellos que siguieron las recomendaciones estándar. Estos hallazgos refuerzan la creciente evidencia sobre la importancia de adoptar hábitos saludables no solo para el control del peso y la prevención de la diabetes, sino también para la salud renal, un aspecto que hasta ahora había sido menos estudiado en este contexto.

Isabel Cornejo Pareja señala la repercusión de estos resultados: ”Actualmente, disponemos de muy pocos estudios de intervención nutricional que evalúen cambios en la función renal. El elevado número de participantes -más de 1900- y el período de seguimiento durante 3 años de este ensayo clínico refuerza nuestros resultados”.

Francisco J. Tinahones destaca la relevancia de estos hallazgos: “Este estudio proporciona una base científica sólida para recomendar cambios en el estilo de vida como una estrategia eficaz en la prevención del deterioro de la función renal en personas con sobrepeso y obesidad. La implementación de programas de intervención nutricional y de actividad física puede representar un avance clave en la lucha contra la enfermedad renal en estos pacientes”.

Por su parte, Ignacio Martínez Montoro subraya la importancia del método de estimación de la función renal empleado en el ensayo clínico: “Aunque todavía no es ampliamente utilizado, el uso combinado de cistatina C y creatinina es el método no invasivo recomendado para la estimación de la función renal y nos permite obtener datos más precisos, lo que hace que nuestro estudio sea pionero en el ámbito de la intervención nutricional.”.

Implicaciones para la práctica clínica y la salud pública

El estudio cobra especial relevancia en un momento en el que las enfermedades metabólicas, como la obesidad y la diabetes tipo 2, están alcanzando cifras alarmantes a nivel global. La identificación de estrategias efectivas para mejorar la salud renal en estos pacientes representa un paso adelante en la medicina preventiva y personalizada.

Además, estos resultados podrían influir en futuras guías clínicas y recomendaciones para el abordaje de personas con obesidad y riesgo de enfermedad renal, promoviendo la adopción de intervenciones basadas en la evidencia científica.

La participación de IBIMA-Plataforma BIONAND en esta investigación refuerza su compromiso con la excelencia científica y la traslación del conocimiento a la práctica clínica, consolidándose como un referente en la investigación biomédica a nivel nacional e internacional.

Referencia del estudio

Efecto de una intervención intensiva en el estilo de vida sobre la función renal basada en cistatina C en adultos con sobrepeso y obesidad: Resultados del ensayo PREDIMED-Plus