La compañía Dinos Teatro, en colaboración con la Concejalía de Eventos, Conciertos y Actividades en El Portón, que dirige Andrés García, puso en escena ayer domingo domingo un auténtico espectáculo para toda la familia, denominado ‘Perdidos entre dinosaurios’.

Lo más llamativo fue el realismo de los legendarios animales, cuya historia llenó el escenario del Auditorio Municipal de magia y fantasía durante la casi hora y media de representación. El público ha disfrutado de lo lindo con la historia y la presencia de estos impresionantes animales sobre las tablas de El Portón.

El espectáculo tiene como protagonista a Sara, una joven intrépida y amante de la naturaleza, también propietaria de un barco de recreo con el que se gana la vida paseando a turistas. La muchacha decide zarpar en solitario una tarde y una tremenda tormenta le hace perder el control de su barco y se ve arrastrada hasta una isla perdida donde viven dinosaurios.

Thomas es el padre de Sara, oficinista y hombre de poca aventuras, que vive solo por y para el bienestar de su hija y, por supuesto, no le gusta nada el trabajo que ella tiene. Thomas, al no saber nada de su hija Sara, decide ir en su busca y contrata al, supuestamente experto, guía Indalecio Jones; un buscavidas que trabaja de guía turístico para safaris, aunque su verdadera vocación sería ser actor de cine. Es una especie de héroe, a pesar de que no se le conoce ningún acontecimiento en el que haya participado que refrende esa leyenda.

Juntos comienzan la búsqueda de Sara y juntos vivirán muchas aventuras, pero es Sara la que les encuentra a ellos. Los tres descubren un antiguo laboratorio abandonado, donde se encontrarán un huevo dentro de una incubadora y para sorpresa de los tres, serán testigos del primer nacimiento de un bebé dinosaurio.

Desde el departamento de Eventos, se valoró muy positivamente este espectáculo que engrandece el programa de este verano y amplía el tipo de público que acude las noches de verano a disfrutar de Estivalh.