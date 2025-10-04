El alcalde y la hija del protagonista, quien fuera fotógrafo y empresario, dueño de la histórica sucursal de Ros Fotocolor en Alhaurín de la Torre, inauguraron está exposición, que podrá visitarse hasta el día 31 de octubre

MÁS INFORMACIÓN:

El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ acoge desde este viernes 3 de octubre, organizada por el Área de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, una exposición del legado de imágenes del fotógrafo y fundador de Ros Fotocolor, Bartolomé Ros, figura de referencia con una trayectoria que ya cumple más de cien años desde que tomó las primeras fotografías.

La cita cultural ha atraído a numerosas personas que han querido disfrutar de este viaje histórico a través de las imágenes. Las hay de varios tamaños y formatos y son el reflejo de toda una época: autoridades, desfiles, maniobras, formaciones, instalaciones militares o las ciudades a las que viajó y donde vivió Bartolomé Ros, sobre todo Ceuta, donde estuvo a partir de los 15 años y se inició en el arte de la fotografía. En su trabajo también se recoge el día a día de la vida civil y militar del antiguo protectorado español en África.

Su talento le llevaría a publicar en diarios de la época como ABC, Blanco y Negro o Mundo Gráfico, y, antes de cumplir la mayoría de edad, a entablar relaciones con la firma alemana AGFA, creando la empresa ‘Casa Ros’ en Marruecos hasta fundar en Madrid la conocida por todos como ‘Ros Fotocolor’, que contaría con una sucursal en Alhaurín de la Torre.

La muestra ha sido presentada por el alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Cultura, Manuel López, y la hija del protagonista, Rosa Ros. El público ha aplaudído la iniciativa y ha alabado el conjunto de fotografías de gran calidad.

«Era un fotógrafo brillante, tomó fotografías comprendiendo del 1918 al 1931, sin entrar en temas de guerra. Después, creó la mejor empresa de revelado de toda España en Madrid y en Alhaurín de la Torre, con más de 300 puestos de trabajo directos en el municipio. Estamos muy agradecidos», ha destacado el alcalde Villanova, quien a su vez, ha descrito a Bartolomé Ros como «grandísima persona que se hizo hombre desde muy pequeño con gran inquietud, espíritu de superación, esfuerzo, trabajo y talento».

A sus palabras se han unido, con gran emoción, las de su hija Rosa Ros, quien ha explicado cómo encontró el material fotográfico recopilado en 1983 suponiendo «un tesoro» que trae hasta Alhaurín de la Torre con la esperanza de que sea objeto de disfrute y cumpla con un homenaje a su padre y al mundo de la fotografía.

«Hace falta verlo con los años en qué esto está hecho, la fotografía era más complicada. Ël empezó con 14 años hasta que tuvo 20 y luego diversificó su actividad, ya que era una persona con espíritu empresarial, siempre vinculado a la fotografía y películas», ha explicado.

La exposición estará disponible para su visita de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas y los viernes, también, por la tarde de 17:00 a 20:00 horas, hasta el 31 de octubre, inclusive.