(Por Mariano Cabrero Bárcena) Los múltiples intentos de lograr la paz entre palestinos e israelíes y de crear un Estado palestino se encuentra… por fracasar. Este país puede correr la misma suerte, convirtiéndose en una coartada para Netanyahu, si todo ocurre como proclama Trump, no obstante, uno pediría para este último el ‘Nobel de la Paz’. Se puede decir que ‘Donald Trump es el quitamiedos entre Israel y Gaza’.

El actual ‘Plan de Paz para Gaza’ tiene muchos puntos clave: a corto plazo, para detener la barbarie-el fin de la guerra, la devolución de los rehenes, la retirada de las tropas israelíes, la desactivación de Hamás-, y a largo plazo, la aspiración del Estado de palestino.

Todo puede ser resumido conque “Gaza será gobernado por un comité palestino tecnocrático y político, compuesto por palestinos cualificados y expertos internacionales”, pero controlada por un juez de paz, presidido a la sazón por nuestro buen amigo Trump, que es el actual presidente de los Estados Unidos de América.

La propuesta presentada por Trump es una especie de jugada maestra, en cierto modo. Y así se demuestra: la mayoría de países, que días nates aislaban en la ONU a Netanyahu y a su padrino le daban la bienvenida.

Los palestinos de la Franja, aplastados por las bombas y el hambre, se aferran al clavo ardiendo de la esperanza. Se pude decir que …si Israel y Hamás aceptan la propuesta, la guerra terminará inmediatamente. Nadie se atreve a negarle una oportunidad a la paz. Incluso Hamás duda en aceptar o no el trato que les ofrece: liberación de rehenes y entrega de las armas a cambio de amnistía.

Esta es la trampa que encierra el plan: identificar a los palestinos con Hamás. Si Hamás no acepta el trato, Netanyahu tiene vía libre para acabar el trabajo: la demolición de Gaza y el exterminio de sus habitantes, lo que quiera la ultraderecha israelí que se colgó un cartel al cuello con el texto: “Por favor, Hamás, di no”.

Y Trump los sabe, como sabe que su plan es papel mojado. Pero él gana, y así rompe su aislamiento internacional. Podrá decir que ofreció una rama de olivo al pueblo palestino-no a Hamás-y que este la rechazó.

La Coruña, 3 de octubre de 2025

©Mariano Cabrero Bárcena es escritor