Investigadores desarrollan una innovadora herramienta para observar simultáneamente dos orgánulos clave: mitocondrias y lisosomas

Poder observar lo que ocurre dentro de nuestras células, en tiempo real y sin alterarlas, es esencial para avanzar en el conocimiento de muchas enfermedades. Un equipo de investigación, en el que participa el Dr. Ezequiel Pérez Inestrosa, responsable del grupo Laboratorio de Dendrímeros Biomiméticos y Fotónica en IBIMA Plataforma BIONAND, ha desarrollado un nuevo método que mejora de forma notable cómo vemos ciertas partes de las células bajo el microscopio.

Este trabajo, publicado en la revista Sensors and Actuators B: Chemical, se basa en un nuevo tipo de compuesto fluorescente (derivado del indolium) que permite estudiar al mismo tiempo dos estructuras muy importantes de las células: las mitocondrias, que producen la energía que necesitamos para vivir, y los lisosomas, que se encargan de «limpiar» y reciclar lo que la célula ya no necesita.

¿Por qué es importante?

Mitocondrias y lisosomas no solo cumplen funciones básicas, sino que también están muy implicados en enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer o ciertos tipos de cáncer. Entender cómo interactúan entre ellas en tiempo real puede ayudarnos a identificar qué falla en estos procesos y cómo intervenir mejor con futuras terapias.

Hasta ahora, para observar estas estructuras era necesario usar varios productos químicos diferentes o técnicas muy complejas, que a veces podían dañar las células. Con esta nueva estrategia, los investigadores han conseguido simplificar el proceso utilizando un solo marcador químico, lo que facilita los estudios y ofrece imágenes más claras y precisas.

¿Qué aporta este nuevo método?

Un solo marcador para ver dos estructuras distintas : Este compuesto tiene la capacidad de “encenderse” con colores diferentes dependiendo de si está en una mitocondria o en un lisosoma, lo que ayuda a diferenciarlas claramente en las imágenes.

: Este compuesto tiene la capacidad de “encenderse” con colores diferentes dependiendo de si está en una mitocondria o en un lisosoma, lo que ayuda a diferenciarlas claramente en las imágenes. Imágenes más estables y nítidas : El marcador se une con gran precisión a cada estructura y mantiene su brillo durante más tiempo, lo que permite hacer seguimientos más largos y detallados.

: El marcador se une con gran precisión a cada estructura y mantiene su brillo durante más tiempo, lo que permite hacer seguimientos más largos y detallados. Más utilidad en investigación médica: Esta herramienta puede resultar clave para estudiar cómo cambian las células cuando se enfrentan a enfermedades relacionadas con el envejecimiento, el metabolismo o los trastornos neurodegenerativos.

Un paso más en la investigación biomédica

«Gracias a esta técnica, podemos ver mejor lo que ocurre dentro de las células y seguir en directo cómo se comportan dos de sus componentes más importantes. Esto nos ayudará a entender mejor muchas enfermedades y a diseñar tratamientos más eficaces», explican los investigadores.

Este avance abre la puerta al desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico y tratamiento más precisas, especialmente para enfermedades en las que la función celular se ve alterada.

Referencia del estudio

📖 Benitez-Martin C, Najera F, Perez-Inestrosa E. Simultaneous dual-colour labelling of mitochondria and lysosomes: An indolium-based approach. Sensors and Actuators B: Chemical. 2025;424:136862. doi: 10.1016/j.snb.2024.136862.