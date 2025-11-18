Este martes miles de usuarios en todo el mundo se encontraron con un problema inesperado: páginas que no cargaban, servicios bloqueados y aplicaciones que fallaban sin explicación. La causa estuvo en Cloudflare, una empresa que, aunque la mayoría de la gente no conoce, es una pieza clave para el funcionamiento de Internet.

¿Qué es Cloudflare y por qué es tan importante?

Cloudflare es una compañía que se encarga de que las webs funcionen más rápido y más seguras. Muchas páginas —incluyendo redes sociales, herramientas online y webs de empresas— pasan por sus servidores para cargar más rápido y evitar ataques informáticos.

Es decir: cuando Cloudflare falla, medio Internet se tambalea.

¿Qué ha pasado hoy?

Según ha explicado la propia empresa, un fallo interno en uno de sus sistemas provocó que muchos de sus servicios dejaran de funcionar al mismo tiempo. No fue un ataque ni un problema de los usuarios: fue una avería en una de las piezas centrales que usan miles de páginas web.

El resultado fue inmediato:

redes sociales que no abrían,

herramientas online bloqueadas,

webs oficiales inaccesibles,

y servicios populares mostrando errores.

La caída se notó especialmente a primera hora del día y comenzó a solucionarse unas horas después, aunque algunos servicios tardaron en volver a la normalidad.

¿Cómo afectó a los usuarios?

La mayoría se encontró con errores al entrar en webs o aplicaciones. En móviles y ordenadores aparecían mensajes del tipo “no se puede acceder a este sitio” o “error 500”.

La responsabilidad no era del dispositivo ni de la conexión: el fallo venía de arriba, del proveedor que protege y acelera las páginas web.

¿Y a las empresas y medios de comunicación?

Cualquier plataforma que use Cloudflare —incluidas muchas webs informativas, tiendas online y servicios públicos— pudo sufrir cortes o lentitud. No se perdió información ni se comprometieron datos, pero sí hubo interrupciones visibles para los usuarios.

¿Se ha solucionado ya?

Cloudflare asegura que el fallo está controlado y que la mayoría de servicios funciona con normalidad, aunque siguen vigilando por si aparece algún efecto secundario.

¿Qué podemos aprender de esto?

Más allá del susto, la caída deja una reflexión importante:

Internet depende cada vez más de unos pocos proveedores gigantes.

Cuando uno falla, se nota en todo el mundo.