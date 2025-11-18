El ambiente navideño empezará a sentirse con fuerza en Alhaurín de la Torre este sábado 29 de noviembre, a partir de las 16:00 horas, cuando el Parque Municipal se transforme en un punto de encuentro festivo para vecinos y visitantes con motivo de la Zambomba Navideña 2025.

El evento contará con la presencia de Encarni Navarro, que ofrecerá un recorrido por los sones tradicionales andaluces y los villancicos más emblemáticos, en un espectáculo pensado para disfrutar en familia y compartir el espíritu propio de estas fechas.

Además, la jornada dispondrá de servicio de barra, lo que permitirá acompañar la tarde musical con un brindis por el inicio de las fiestas navideñas.

La organización invita a la ciudadanía a participar en esta celebración que marca el arranque oficial de la Navidad en el municipio, una ocasión para reunirse, cantar y vivir juntos una de las tradiciones más esperadas del año.