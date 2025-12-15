El alumnado de secundaria de procedencia extranjera de las aulas de Atal de los institutos Gerald Brenan y Galileo de Alhaurín de la Torre, Juan Ramón Jiménez de Málaga y Los Manantiales de Torremolinos han decidido junto a su profesor de español e interculturalidad adornar sus centros educativos con unos trabajos muy interculturales sobre la navidad en los países del norte de Europa con Papá Noel, calcetines para regalos y árboles de navidad.

La navidad española con los Reyes magos ,sus regalos y el tradicional Roscón de Reyes y la navidad en países como Italia donde una brujita muy particular llamada La Befana lleva regalos a los niños italianos por navidad.

Y la navidad en los países del Norte de Europa con San Nicolás, sus renos , su mágico trineo y los regalos por la chimenea de los niños y niñas ilusionados por abrirlos.

Sin duda una época llena de ilusiones para niños, adolescentes y sus familias pero también repleta de tradiciones culturales y familiares diferentes según en el país del que se provenga.

Sabemos que muchas costumbres y tradiciones se heredan o se toman prestadas en otros países, por ejemplo en España los niños y adolescentes tienen mucha suerte porque reciben regalos en Nochebuena por parte de Santa Claus y el 5 de enero por la noche de los Reyes magos.

Sin duda alguna la actividad ha sido muy provechosa y han aprendido mucho léxico en castellano y diferentes tradiciones culturales de la navidad de España, Italia y otros países del norte de Europa.

Lo que sí les deseamos desde luego a todos los niños y niñas del mundo es mucha salud , paz y cariño para que puedan ser muy felices todo el año y no solamente en navidad.

Jesús Miguel Relinque Mota profesor de Atal interculturalidad IES Gerald Brenan, Galileo, Juan Ramón Jiménez y Los manantiales de Alhaurín de la Torre, Málaga y Torremolinos respectivamente.