El Pleno aprueba la ampliación de la Relación de Puestos de Trabajo para reforzar el Área de Seguidad Ciudadana. También se contemplan dos técnicos de administración general y un técnico auxiliar de jardinería. Sigue abierto el plazo de solicitudes para otras 9 plazas de policía ya convocadas

Alhaurín de la Torre ha dado un nuevo paso para reforzar la plantilla de la Policía Local con una docena de agentes más. En concreto, el Pleno de la Corporación aprobó en su última sesión ordinaria, correspondiente al mes de diciembre, una propuesta presentada por la concejala de Personal y Recursos Humanos, Pilar Conde, para ampliar la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) del Ayuntamiento con 15 puestos, entre ellos los doce policías. Además, dicha ampliación contempla dos puestos de técnicos de administración general y un técnico auxiliar de jardinería.

La propuesta fue aprobada con los votos a favor del grupo municipal del PP y el de Vox, y la abstención de PSOE y Con Andalucía, y la modificación de la RPT tendrá que ser ahora publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Portal de Transparencia.

Se trata de un paso más en el marco del anuncio realizado en su momento por el alcalde, Joaquín Villanova, para reforzar la Policía Local. Para ello, cabe recordar que el Presupuesto Municipal ya aprobado para el próximo año 2026 ya contempla la dotación necesaria para convocar las doce plazas correspondientes a estos puestos de nueva creación.

Por otra parte, hasta el 30 de diciembre continúa abierto el periodo de solicitudes para el proceso selectivo para otras 9 plazas de Policía Local, correspondientes con las ofertas públicas de empleo ya aprobadas. Dicho plazo se abrió tras la publicación el pasado 27 de noviembre del anuncio oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La convocatoria contempla ocho plazas por el sistema de oposición en turno libre y una por el sistema de movilidad mediante concurso de méritos.

Las bases reguladoras del proceso ya fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP) el pasado 13 de noviembre, y un extracto de las mismas apareció en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el día 19 de este mismo mes.

Tanto el alcalde como la propia Concejalía de Seguridad Ciudada que dirige Francisco José Sánchez han realizado las gestiones necesarias para que las personas que superen el proceso selectivo puedan incorporarse lo antes posible a una escuela de seguridad pública oficial con el objetivo de que los nuevos agentes se integren en la plantilla municipal a lo largo del próximo año 2026.

Las bases, con todos los detalles en cuanto los requisitos, plazos y temario pueden consultarse en el anuncio oficial publicado en el BOP del 13 de noviembre (click AQUÍ).