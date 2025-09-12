El alcalde asegura que las cuentas para el año que viene contemplarán este servicio descentralizado para sumar 9 agentes más a los otros 9 que contempla la Oferta Pública de Empleo ya aprobada y cuya convocatoria se publicará próximamente. El Pleno ha aprobado la concesión de la medalla al mérito policial a cinco funcionarios

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha cifrado en 18 las nuevas plazas de la Policía Local que se van a crear para reforzar el servicio, en el marco del debate del Pleno ordinario celebrado este viernes y en el que se ha aprobado la concesión de medallas al mérito policial y una felicitación pública a varios funcionarios del cuerpo.

Villanova ha explicado que a las 9 plazas que ya contemplan las ofertas públicas de empleo ya aprobadas y cuya convocatoria se publicará próximamente se sumarán al menos 9 más mediante la creación de una unidad descentralizada que operará preferentemente en barriadas y en el extrarradio.

Se trata de un servicio que el propio regidor ya anunció este verano y que ha asegurado que contará con la correspondiente dotación presupuestaria en las cuentas del Ayuntamiento para el próximo año 2026, un trámite necesario para poder sacar la convocatoria. El alcalde ha insistido en su compromiso para buscar fórmulas que posibiliten reforzar la Policía Local y el servicio de seguridad ciudadana más allá de los límites legales que impone la llamada tasa de reposición.

MEDALLAS AL MÉRITO POLICIAL

Durante el Pleno se ha aprobado por unanimidad la concesión a cuatro funcionarios de la medalla al mérito policial con distintivo morado por cumplir 20 años de servicio. Además, se ha aprobado también con el acuerdo de todos los grupos una felicitación pública individual a tres agentes y a un oficial por una intervención que posibilitó la detención de una persona sospechosa de robo en una vivienda.