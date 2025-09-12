(PSOE) David Márquez: “No sé si las empresas privadas miran el Facebook del PP para decidir a quién contratan”

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha cuestionado las contrataciones de afines al PP en empresas que trabajan para el consistorio. Durante la celebración del pleno que ha tenido lugar hoy, en el punto en el que se ha debatido la modificación de la RPT, Márquez ha llamado la atención sobre las “cientos de personas” que trabajan en empresas privadas que dan servicio al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, porque “este ayuntamiento ha descubierto las externalizaciones, las privatizaciones a mansalva, porque es verdad que cuando se privatiza hay que dar menos explicaciones”.

“Nos ha llegado que la persona encargada de la limpieza de los edificios municipales es muy cercana al Partido Popular, muy cercana al alcalde, a su familia. Da la casualidad que son varias encargadas las que son muy cercanas al Partido Popular”, ha expuesto. “No sé si es que las empresas privadas a la hora de contratar se meten en el Facebook del PP y ven qué personas se dan abrazos el día de las elecciones para seleccionarlas como encargadas. No nos gusta tener que señalar estas cosas, pero ojalá no se hicieran y no tendríamos que ponerlas sobre la mesa”, ha manifestado durante el pleno.

En este sentido, ha asegurado que se trata de algo “vox populi”. “Deberían tener cuidado, porque más allá de lo que no se puede hacer, es lo que parece, y lo que parece yo creo que al final es lo que es”, ha concluido.